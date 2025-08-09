RUSI KIPTE OD BESA NA IZRAEL: Moskva osudila odluku Tel Aviva da proširi vojnu operaciju u Gazi

RUSKO ministarstvo spoljnih poslova osudilo je danas odluku Izraela da proširi vojnu operaciju u Gazi, navodeći da to pogoršava situaciju u palestinskoj enklavi, koja već "ima sva obeležja humanitarne katastrofe".

U saopštenju se ističe da se očekuje se da u bliskoj budućnosti nijedan civil tamo neće ostati i da će svi oni biti izloženi nasilnom proterivanju”, prenela agencija Interfaks.

Rusko ministarstvo je dodalo da je neskrivena namera izraelske strane da postepeno preuzme i okupira čitav Pojas Gaze.

“Implementacija takvih odluka i planova, koji su već osuđeni i odbačeni, donosi pogoršanje ionako dramatične situacije u palestinskoj enklavi koja ima sva obeležja humanitarne katastrofe”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, to će znatno iskomplikovati međunarodne napore u cilju deeskalacije u zoni konflikta, uz ozbiljne negativne posledice po čitav region Bliskog istoka.

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je juče iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona, preneo je Tajms of Izrael.



(Tanjug)

