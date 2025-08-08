"TA ODLUKA ĆE DOVESTI DO KATASTROFALNIH POSLEDICA" UAE osudili plan Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

UJEDINjENI Arapski Emirati (UAE) najoštrije su danas osudili plan Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza.

Foto Tanjug/AP

Ministarstvo spoljnih poslova UAE upozorilo je u saopštenju "da će ta odluka dovesti do katastrofalnih posledica, uključujući dalji gubitak nevinih života i pogoršanje humanitarne krize u Gazi".

UAE su pozvali u saopštenju međunarodnu zajednicu i Ujedinjene nacije da ispune svoje obaveze i okončaju prakse koje su u suprotnosti sa međunarodnim pravom, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji i inostranstvu u vezi sa razornim ratom koji traje već gotovo dve godine, preneo je Rojters.

(Tanjug)