"TA ODLUKA ĆE DOVESTI DO KATASTROFALNIH POSLEDICA" UAE osudili plan Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

08. 08. 2025. u 23:07

UJEDINjENI Arapski Emirati (UAE) najoštrije su danas osudili plan Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza.

Foto Tanjug/AP

Ministarstvo spoljnih poslova UAE upozorilo je u saopštenju "da će ta odluka dovesti do katastrofalnih posledica, uključujući dalji gubitak nevinih života i pogoršanje humanitarne krize u Gazi".

UAE su pozvali u saopštenju međunarodnu zajednicu i Ujedinjene nacije da ispune svoje obaveze i okončaju prakse koje su u suprotnosti sa međunarodnim pravom, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji i inostranstvu u vezi sa razornim ratom koji traje već gotovo dve godine, preneo je Rojters.

(Tanjug)

