GUTERES UPOZORAVA: Izraelski plan za preuzimanje kontrole nad Gazom - opasna eskalacija

GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres ukazao je da izraelski plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza predstavlja opasnu eskalaciju koja bi dovela do pogoršanja uslova za Palestince, saopštio je Guterešov portparol.

FOTO: Tanjug/AP

Portparol je naveo da je Guteres ozbiljno uznemiren zbog odluke izraelske vlade da preuzme kontrolu nad gradom Gaza.

- Ova odluka označava opasnu eskalaciju i rizikuje produbljivanje već katastrofalnih posledica za milione Palestinaca - navodi se u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona.

Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi.

Netanjahuov plan predviđa i takozvanih "pet principa za okončanje rata sa Hamasom", koji uključuju razoružanje tog palestinskog militantnog pokreta, povratak svih talaca - živih i mrtvih, pri čemu se procenjuje da je od 50 zarobljenih njih 20 živo, zatim demilitarizaciju Pojasa Gaze, izraelsku bezbednosnu kontrolu nad enklavom i uspostavljanje alternativne civilne vlasti koja nije Hamas, niti Palestinska uprava.

Kabinet izraelskog premijera navodi da je većina ministara odbacila alternativni plan načelnika Generalštaba IDF-a Ejala Zamira koji se protivio okupaciji zbog rizika po živote talaca i mogućih humanitarnih posledica.

Grad Gaza čini oko 25 odsto teritorije Pojasa Gaze koju IDF još nije zauzeo, uključujući i nekoliko izbegličkih kampova u centralnom delu enklave, gde se, prema izraelskim procenama, nalaze preostali taoci.



(Tanjug)