AMERIKANCIMA NIŠTA: Zemlja EU odlaže kupovinu borbenih aviona F-35 vrednu 6 milijardi evra

ŠPANIJA je odložila planove za kupovinu američkih borbenih aviona F-35 sa stelt tehnologijom. Ovaj potez je povezan sa pravilima EU o odbrambenim troškovima i zabrinutošću zbog oslanjanja na američko oružje, objavio je El Pais, pozivajući se na vladine izvore.

Preliminarni razgovori o lovcu pete generacije – koji je izgradio vazduhoplovni gigant Lokid Martin – već su počeli, a španski budžet za odbranu za 2023. godinu predviđa preko 6 milijardi evra (7 milijardi dolara) za zamenu zastarelih aviona Harijer i F-18.

Iako se Madrid obavezao da će povećati vojnu potrošnju na 2% BDP-a, novi plan odbrane od 10,5 milijardi evra dodeljuje 85% sredstava industriji EU. Ovaj uslov je efikasno blokirao sporazum sa SAD, prema izveštaju u sredu. Ovaj potez je u skladu sa rastućim naporom EU za militarizaciju i ima za cilj smanjenje zavisnosti od stranih dobavljača.

Navodno je bila u toku rasprava o porudžbini od oko 50 aviona, ali je sada na čekanju. Ova odluka ostavlja špansku mornaricu bez naslednika aviona sa fiksnim krilima za njenu flotu AV-8B, koja bi trebalo da bude penzionisana do 2030. godine.

Špansko ratno vazduhoplovstvo je takođe navodno razmatralo F-35A kao privremeno rešenje dok lovac EU šeste generacije FCAS ne postane operativan – što se ne očekuje pre 2040. godine. Iako je Madrid nabavio Jurofajtere kako bi zamenio starije F-18, vojni lideri upozoravaju da se ne oslanjaju na jedan tip aviona.

Uprkos visokoj ceni, F-35 je smatran najnaprednijom opcijom. „Moraćemo da preživimo sa lovcima četvrte generacije i nadamo se da će FCAS stići“, rekao je španski admiral Teodoro Lopez Kalderon u julu.

Ova promena dolazi usred trvenja sa Vašingtonom oko vojnih izdataka. Premijer Pedro Sančez sukobio se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na samitu NATO-a u junu nakon što je odbacio cilj vojnih izdataka od 5%. Tramp je odgovorio carinskim pretnjama.

Vašington je takođe pozvao saveznike da kupuju američko oružje. Iako je Lokid Martin rekao da će španski F-35 biti proizvedeni u Italiji i da će se kvalifikovati kao „evropski“, zabrinutost zbog američke kontrole nad sistemima aviona i rastućih troškova održavanja ostaje. Kritičari tvrde da bi sporazum mogao produbiti zavisnost od Vašingtona.

Odluka Španije dolazi nakon sličnih sumnji u Nemačkoj i preispitivanja u Kanadi, dok nekoliko članica NATO-a ponovo procenjuje narudžbine zbog troškova, kontrole i političkog pritiska.

