OGLASILI SE KREMLJ I PEKING: Si Đinping se u razgovoru sa Putinom založio za dugoročno rešenje u Ukrajini
RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom koji je izrazio podršku rešavanju ukrajinske krize na dugoročnoj osnovi, saopštila je danas pres-služba Kremlja.
"U duhu sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije između dve zemlje, predsednik Ruske Federacije obavestio je predsednika Narodne Republike Kine o glavnim rezultatima svog razgovora 6. avgusta sa specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Država Stivenom Vitkofom. Si Đinping je, zahvalivši na dostavljenim informacijama, izrazio podršku rešavanju ukrajinske krize na dugoročnoj osnovi", navodi se u saopštenju pres službe Kremlja, prenosi Interfaks.
Šefovi ove dve države su takođe razgovarali o nekim aktuelnim pitanjima bilateralne i međunarodne agende, uključujući i u kontekstu priprema za predstojeću posetu Vladimira Putina Kini radi učešća na samitu Šangajske organizacije za saradnju i proslavama povodom 80. godišnjice pobede nad militarističkim Japanom i završetka Drugog svetskog rata, saopštio je Kremlj.
Kineska državna televizija CCTV navela je da je tokom razgovora Si Đinping izneo principijelni stav Kine u vezi sa ukrajinskom krizom.
"Nema jednostavnih rešenja za složena pitanja, Kina će nastaviti da promoviše mir i pregovore u kontekstu ukrajinske krize", rekao je kineski predsednik Si Đinping tokom razgovora sa Putinom. Kineski lider je istakao da "bez obzira na to kako se situacija bude razvijala, Kina će se držati svog nepromenjenog stava i nastaviti da promoviše mir i pregovore". On je rekao i da Kina pozdravlja održavanje kontakata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
"Kina pozdravlja održavanje kontakata između Rusije i Sjedinjenih Država, poboljšanje odnosa i napredak u političkom rešenju ukrajinske krize", prenela je kineska televizija.
Kineski predsednik Si Đinping i predsednik Vladimir Putin su tokom telefonskog razgovora visoko pohvalili nivo strateške saradnje između dve zemlje. "Lideri dve zemlje su visoko cenili visok nivo političkog poverenja i strateške saradnje između Kine i Rusije i jednoglasno su se složili da zajednički unaprede odnose između dve zemlje ka većem razvoju", javila je kineska televizija.
(Tanjug)
