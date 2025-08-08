OBOREN ISTORIJSKI REKOD CENE ZLATA: Skok posle vesti o američkim carinama na zlatne poluge
CENE zlata su danas dostigle istorijski maksimum nakon što je objavljeno da su Sjedinjene Američke Države uvele carine na uvoz zlatnih poluga od jednog kilograma, dok je spot cena zlata na trajektoriji drugog uzastopnog nedeljnog rasta.
Fjučersi na zlato za isporuku u decembru porasli su za 0,9 odsto na 3.484,10 dolara, nakon što su ranije dotakli apsolutni rekord od 3.534,10 dolara po unci, prenosi CNBC.
Cena spot zlata je jutros, prema podacima zabeleženim u 5:05 sati, bila niža za 0,3 odsto i iznosila 3.386,30 dolara po unci. Ukupno gledano, cena je ove nedelje porasla za 0,7 odsto.
Razlika između cena fjučersa u Njujorku i spot cene zlata porasla je na više od 100 dolara nakon što je Fajnenšel tajms (FT) u četvrtak objavio da su Sjedinjene Američke Države uvele carine na uvoz poluga zlata od jednog kilograma, pozivajući se na pismo američke carinske i granične službe od 31. jula.
Kako se navodi, nove carine bi mogle da pogode i Švajcarsku, zemlju koja je najveći svetski centar za preradu zlata.
Nove, više carine koje je uveo predsednik Donald Tramp stupile su na snagu u četvrtak i pogađaju uvoz iz više desetina zemalja, uključujući ključne trgovinske partnere poput Švajcarske, Brazila i Indije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
ISPOD SEDIŠTA POLA KILOGRAMA ZLATA: Evo šta je sve pronađeno (FOTO)
01. 08. 2025. u 15:00
AMERIKA PRIPREMA JOŠ JEDNU MERU PROTIV RUSIJE: Na udaru uvoz ruskog paladijuma
01. 08. 2025. u 20:45
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)