TREĆI LET ZA 24 SATA: Ruska vojska hitno evakuiše osoblje iz ambasade u Izraelu?
RUSKA vojska hitno evakuiše osoblje ruske ambasade u Izraelu, zajedno sa članovima njihovih porodica, i vraća ih u Rusiju, javlja kanal "Daily Iran News" na Iksu.
- Ovo je treći let koji je Rusija organizovala u poslednja 24 sata radi evakuacije svog diplomatskog osoblja iz Izraela. Prema dostupnim informacijama, postoje navodi da je Rusija dobila određena saznanja o aktuelnoj situaciji - navodi se u objavi.
Preporučujemo
TRAMP PORUČIO: Jedina nacija koje se Kina i Rusija boje je SAD
07. 01. 2026. u 17:33
AMERIKANCI ZAPLENILI JOŠ JEDAN BROD: Nova akcija specijalaca u Karipskom moru
07. 01. 2026. u 17:33
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)