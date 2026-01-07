Svet

TREĆI LET ZA 24 SATA: Ruska vojska hitno evakuiše osoblje iz ambasade u Izraelu?

Новости онлине

07. 01. 2026. u 15:56

RUSKA vojska hitno evakuiše osoblje ruske ambasade u Izraelu, zajedno sa članovima njihovih porodica, i vraća ih u Rusiju, javlja kanal "Daily Iran News" na Iksu.

ТРЕЋИ ЛЕТ ЗА 24 САТА: Руска војска хитно евакуише особље из амбасаде у Израелу?

Foto: X

- Ovo je treći let koji je Rusija organizovala u poslednja 24 sata radi evakuacije svog diplomatskog osoblja iz Izraela. Prema dostupnim informacijama, postoje navodi da je Rusija dobila određena saznanja o aktuelnoj situaciji - navodi se u objavi.

