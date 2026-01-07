Politika

"REAKCIJA VUČIĆA OKO VENECUELE JE IMPRESIVNA": LJiljana Smajlović pohvalila stav predsednika Srbije

D.K.

07. 01. 2026. u 15:53

NOVINARKA Ljiljana Smajlović danas je gostujući u jutarnjem dnevniku pohvalila stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića oko situacije u Venecueli.

РЕАКЦИЈА ВУЧИЋА ОКО ВЕНЕЦУЕЛЕ ЈЕ ИМПРЕСИВНА: Љиљана Смајловић похвалила став председника Србије

Foto: Printskrin

- Reakcija predsednika Vučića oko Venecuele je IMPRESIVNA! Srbija se izdvojila iz regiona gde su uglavnom svi podržali Ameriku i Crna Gora koja ja prećutala tu temu, a Srbija štrči u celoj Evropi i trebalo je imati kuraži za to! - Naglasila je Smajlovićeva

Ostatak njenog izlaganja možete pogledati u videu ispod:

