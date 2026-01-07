"REAKCIJA VUČIĆA OKO VENECUELE JE IMPRESIVNA": LJiljana Smajlović pohvalila stav predsednika Srbije
NOVINARKA Ljiljana Smajlović danas je gostujući u jutarnjem dnevniku pohvalila stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića oko situacije u Venecueli.
- Reakcija predsednika Vučića oko Venecuele je IMPRESIVNA! Srbija se izdvojila iz regiona gde su uglavnom svi podržali Ameriku i Crna Gora koja ja prećutala tu temu, a Srbija štrči u celoj Evropi i trebalo je imati kuraži za to! - Naglasila je Smajlovićeva
Ostatak njenog izlaganja možete pogledati u videu ispod:
