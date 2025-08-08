„MEĐUNARODNOG PRAVA VIŠE NEMA“ Francuski general poziva na piratski rat: Presresti i zapleniti sve ruske brodove na moru (VIDEO)

U IZJAVI koja je izazvala snažne reakcije širom Evrope, bivši komandant francuskog vazduhoplovstva general Patrik Dutartre pozvao je Zapad da započne piratski rat protiv Rusije, presrećući tankere i brodove tzv. „flote iz senke“ koji prenose naftu i tečni prirodni gas (LNG) u međunarodnim vodama Baltičkog i Sredozemnog mora.

-Presrećimo sve ruske brodove s gorivom, svaki put kad uđu u mora NATO-a. Uzmimo njihov teret kao ratni plen i koristimo ga za naše potrebe, izjavio je general u emisiji C dans l’air na francuskoj televiziji France 5.

Ali ono što je još uzbudljivije i kontroverznije jeste njegova rečenica da „međunarodnog prava više nema“, već da vlada zakon jačeg, koji Zapad, kako kaže, „nije spreman da sledi do kraja“.

KRAJ MEĐUNARODNOG PRAVA?

General Dutartre ovim praktično konstatuje da pravila koja su decenijama regulisala međunarodne odnose više ne važe. I zaista, prema Konvenciji UN o pravu mora (UNCLOS), svako presretanje i zaplena trgovačkog broda u međunarodnim vodama — osim u jasno definisanim slučajevima kao što su piraterija, trgovina ljudima ili oružjem — predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava.

Ako bi NATO članice zaista počele da presreću ruske brodove bez ratnog stanja, to bi značilo:

*Direktan čin agresije

De fakto objavu rata

*Ili čak ulazak u novu eru sile bez zakona, gde se pravni okvir zamenjuje čistim interesima.

Drugim rečima, general ne spekuliše — on otvoreno poziva na suspendovanje međunarodnog poretka, barem kada je u pitanju odnos prema Rusiji.

FLOTA IZ SENKE I PROPALI EMBARGO

Povod za njegovu izjavu leži u realnosti koju Zapad više ne može da svari: uprkos sankcijama, ruska nafta i gas i dalje slobodno cirkulišu svetom.

Samo kroz La-Manš dnevno prođe i do 15 tankera sa ruskom naftom, a mnogi od njih su deo tzv. senkovite flote — brodova koji plove pod zastavama trećih zemalja, koriste isključene transpondere i služe zaobilaženju sankcija. Prema britanskim izveštajima, broj ruskih tankera u kanalu La-Manš se udvostručio nakon uvođenja novih sankcija.

ZAŠTO JE OVO OPASNO?

Presretanje takvih brodova, čak i ako prenose „nelegalnu“ robu po standardima sankcija EU ili SAD, u međunarodnim vodama nema pravni osnov. Takav čin:

Krši Povelju UN

Može se tumačiti kao piraterija pod državnim okriljem

Ugrožava principe slobode plovidbe koje i same zapadne države zagovaraju decenijama

U tom smislu, ako NATO ili članice EU počnu da sprovode Dutartreovu ideju, to bi značilo definitivni kraj međunarodnog prava kakvog poznajemo.

DA LI JE OVO UVOD U OTVORENI SUKOB?

Iako se ne radi o zvaničnoj doktrini francuske države ili NATO-a, činjenica da visokopozicionirani vojni penzionisani oficir ovakvog ranga javno iznosi ove predloge u prime-time emisiji, pokazuje koliko je duboko polarizovan Zapad, i koliko se rat protiv Rusije više ne vodi samo sankcijama i oružjem — već i kroz redefinisanje samih pravila igre.

Izjava generala Patrika Dutartrea je više od kontroverze – ona je ogledalo jedne nove realnosti: kada više ne verujete u pravila, okrećete se sili. Ako Zapad zaista krene da presreće brodove u međunarodnim vodama, neće više biti spora da međunarodno pravo nije samo ugroženo – ono je sahranjeno.

