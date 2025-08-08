AMERIKA KRENULA U KAMPANJU: Potpuno ukidanje Agencije UN za pomoć palestinskim izbeglicama

ADMINISTRACIJA predsednika SAD Donalda Trampa saopštila je da će se zalagati za potpuno ukidanje Agencije UN za pomoć palestinskim izbeglicama i organizovanje radova (BAPOR), jer je smatra nepopravljivo kompromitovanom zbog saradnje sa terorističkim organizacijama, javio je Ej-bi-si News pozivajući se na predstavnika Stejt departmenta.

- Možemo da potvrdimo da administracija smatra BAPOR beznadežno kompromitovanim i sada radi na njegovom potpunom ukidanju - naveo je zvaničnik.

Prema izveštaju američke televizije, Bela kuća je ranije pokrenula reviziju rada ove agencije UN zbog njene „moguće uloge u događajima od 7. oktobra 2023. godine“, odnosno napadu palestinskog pokreta HAMAS na Izrael.

Telekanal takođe navodi da su protiv BAPOR-a podnete tužbe od strane američkih državljana i članova porodica žrtava stradalih u napadima HAMAS-a i libijske organizacije Hezbolah.

Tužbe sadrže optužbe da je agencija ne samo finansirala, već i na druge načine podržavala organizacije koje su u SAD označene kao terorističke – uključujući i zapošljavanje pojedinaca koji su direktno učestvovali u terorističkim napadima.

Tramp je 4. februara 2025. potpisao ukaz o obustavi svakog finansiranja BAPOR-a.

Sjedinjene Države su podržavale ovu agenciju još od 1950. godine i bile njen najveći donator. Tokom Trampovog prvog mandata 2018. godine već je bilo prekinuto finansiranje, ali su SAD obnovile uplate nakon što je Džo Bajden preuzeo predsedničku funkciju 2021. godine.

BAPOR je osnovan rezolucijom Generalne skupštine UN 8. decembra 1949. godine i pruža podršku Palestincima koji su od 1. juna 1946. do 15. maja 1948. živeli na teritoriji Palestine, a koji su usled arapsko-izraelskog sukoba 1948–1949. godine izgubili mogućnost za normalan život – kao i njihovim potomcima, ukupno oko 750.000 ljudi.

