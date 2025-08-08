POŽAR SE BRZO ŠIRI, U TOKU EVAKUACIJA 14.000 LJUDI: Dramatična situacija kod Los Anđelesa (VIDEO)

ŠUMSKI požar koji se brzo širi u planinskom području severno od Los Anđelesa primorao je hiljade ljudi da se evakuišu, a u njegovom gašenju učestvuje najmanje 400 vatrogasaca uz pomoć nekoliko aviona i helikoptera.

Foto: Printskrin/ X/ Austin Dave

Požar, koji je zahvatio površinu od 19,7 kvadratnih kilometara, još uvek nije stavljen pod kontrolu i širi se na istok, prema Los Anđelesu, saopštila je vatrogasna služba okruga Ventura, preneo je AP.

Vatra gori južno od jezera Piru, rezervoara koje se nalazi u nacionalnom parku Los Padres, a u blizini jezera Kastaik, popularnog odmarališta koje je izgorelo u požaru u januaru.

Tada je za šest sati izgorela površina od 39 kvadratnih kilometara, a 50.000 ljudi je evakuisano, podsetila je američka agencija.

U predelu gde je izbio najnoviji požar očekuje se suvo i toplo vreme, kao i maksimalna temperatura od 38 stepeni Celzijusa, predvideli su meteorolozi.

Firefighters are working around the clock to contain the Canyon Fire, which has now burned 4,856 acres across parts of Los Angeles and Ventura counties, according to Los Angeles County Fire Department spokesman Engineer Jonathan Torres.



The blaze, which was initially reported at… pic.twitter.com/UG1uhOSqPC — Austin Dave (@AustinDave_) August 8, 2025

U okrugu Los Anđelesa, do sada je evakuisano oko 2.700 stanovnika, saopštili su zvaničnici, dok je upozorenje za evakuaciju izdato za još 14.000 stanovnika.

Iz područja oko jezera Piru evakuisano je 56 osoba, izjavio je portparol vatrogasne službe okruga Ventura, Endru Daud.

On je dodao da je požar "veoma dinamičan" zbog suvog i toplog vremena, kao i nepristupačnog terena.

Zvaničnica okruga Los Anđelesa, Ketrin Bardžer, pozvala je stanovnike da se evakuišu, upozorivši da su nepovoljne vremenske prilike stvorile opasne uslove u kojima vatra može da se proširi alarmantnom brzinom.

Najnoviji požar izbio je u trenutku dok je drugi šumski požar u centralnoj Kaliforniji postao najveći ove godine u toj američkoj državi, ugrozivši stotine kuća.

Canyon Fire Update: 11pm



Current information:

Acres: 4856

Containment: 0%

Personnel: 400



The fire continued spreading to the east into Los Angeles County. The Ventura County Fire Department (VCFD) remains in unified command with the Los Angeles County Fire Department with… pic.twitter.com/zZqVh446xB — VCFD PIO (@VCFD_PIO) August 8, 2025

Požar u nacionalnom parku Los Padres do sinoć se proširio na 402 kvadratna kilometra, a samo 15 posto požara je lokalizovano.

Taj požar nastao je od četiri manja koja su izbila 1. avgusta duž državnog autoputa 166, zbog čega je on zatvoren u oba pravca istočno od grada Santa Marija sa oko 110.000 stanovnika.

U tom požaru povređene su najmanje četiri osobe, a uzroci se još uvek ispituju, podsetio je AP.

(Tanjug)