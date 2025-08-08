VAZDUHOPLOVNA BAZA NJUTABAR U JAPANU: Stigla prva tri stelta

PRVA tri japanska borbena aviona F-35B sa stelt tehnologijom, stigla su juče u vazduhoplovnu bazu Njutabaru na jugu zemlje, saopštile su Vazduhoplovne snage samoodbrane, u okviru šireg plana jačanja odbrane usled rastućih tenzija u regionu. Avioni F-35B, koji imaju sposobnost kratkog poletanja i vertikalnog sletanja, koristiće se na dva nosača helikoptera, Izumo i Kaga, koji su modifikovani da podrže letelicu.

Foto IKS/beto_caiafa

Četvrti F-35B očekuje se uskoro, dok će dodatna četiri biti isporučena do marta 2026. U međuvremenu, tokom trenažnog leta, jedan borbeni avion F-2A srušio se u Pacifik kod istočne obale Japana.Pilot se uspešno katapultirao i spašen je, a svi trenažni letovi su obustavljeni radi bezbednosnih provera.

Japan takođe gradi novu pistu na ostrvu Magešima, 160 kilometara južno od Njutabarua, za potrebe obuke pilota F-35B, ali će zbog kašnjenja u izgradnji vežbe morati da se odvijaju u Njutabaruu do oko 2030. Japan planira da ukupno rasporedi 42 F-35B i 105 F-35A, čime bi postao najveći korisnik F-35 aviona van SAD.