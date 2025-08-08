GRCI BESNE NAKON NESREĆE: Petoro Srba povređeno u eksploziji plina u Asprovalti - oglasilo se Udruženje iznajmljivača
PETORO srpskih turista, među kojima je jedan u teškom stanju, povređeno je juče u eksploziji plinske boce u Asprovalti. Nesreća se dogodila u kući u kojoj su boravili na odmoru, a prema prvim informacijama, smeštaj su pronašli „na divlje“, bez agencija i poznatih servisa. Vlasnica objekta, 86-godišnja Grkinja, uhapšena je nakon eksplozije.
Da se radi o nelegalnom iznajmljivanju, potvrđuje i objava unutar Fejsbuk grupe "Poseti Asprovaltu", koje funcioniše kao Udruženje iznajmljivača apartmana i soba u ovom grčkom gradu.
Oni tvrde da je ova eksplozija samo još jedan dokaz da su ilegalni smeštaji pretnja po ljudske živote, budući da nisu podložni rigoroznim bezbednosnim proverama.
- Nedavna eksplozija plinske boce u ilegalno iznajmljenim sobama, u kojoj je povređeno pet turista, nažalost je na najtragičniji način potvrdila ono što godinama govorimo: bahatost u ilegalnom smeštaju prevazišla je svaku granicu i sada direktno ugrožava ljudske živote - navodi Udruženje iznajmljivača apartmana i soba.
Kako kažu, "kontrole se iscrpljuju na legalnim profesionalcima, dok ilegalci nesmetano posluju" i dodaju.
- Mi poštujemo desetine obaveza, ulažemo, osiguravamo, plaćamo poreze – a oni ne ispunjavaju apsolutno ništa. Ipak, na kraju 'metak pogađa sve nas', narušavajući ugled celokupnog turističkog sektora naše zemlje.
- Svako ko ima neku baraku proglašava se „hotelijerom“, bez ikakve kontrole i bez ikakvih obaveza. A kao da domaći prekršioci nisu dovoljni, pojavili su se i strani „investitori“ koji svoje kuće pretvaraju u smeštajne objekte, poslujući takođe na štetu legalnih profesionalaca. Kao Udruženje izdavača smeštaja u Asprovalti više puta smo prijavljivali ovakve pojave nadležnim organima, ali su naši apeli potpuno ignorisani. Ova ravnodušnost dovodi do opasnih situacija – ne samo po imidž turizma, već i po samu javnu bezbednost - saopštava Udruženje i zaključuje:
"Ponovo zvonimo na uzbunu. Tražimo hitnu intervenciju, suštinske i ciljane kontrole nad ilegalcima. Ne želimo više žrtava, niti dalje urušavanje našeg turizma".
Smeštaj pronašli tek po dolasku
Turisti su smeštaj pronašli tek po dolasku u Asprovaltu, obilazeći kuće i raspitujući se za slobodne sobe.
- Bili su kod ljudi koji nemaju prijavljen smeštaj i rade na crno. Do eksplozije je došlo dok su spremali hranu - kaže izvor.
Ovakva praksa, kažu stručnjaci, nije retka – mnogi turisti u Grčkoj tako pokušavaju da prođu jeftinije, ali rizik je ogroman.
Jezivi prizori nakon eksplozije
Očevici opisuju haotične scene: „Video sam ljude u panici, povređene od stakla,“ kaže jedan od njih.
Jedna žena, koja je čula eksploziju, dodaje: „Bila sam jako uznemirena. Napolju su bili povređeni, bilo je strašno.“
Dvoje najteže povređenih – muškarac sa opekotinama na 40% tela i žena sa opekotinama na 20 odsto – prebačeni su u solunsku bolnicu „Georgios Papanikolau“.
Upozorenje iz Yute
Aleksandar Seničić iz YUTA godinama upozorava da je jedini siguran način rezervacije smeštaja – preko agencija ili proverenih servisa.
- Ponude iz snova često su mamac za prevaru. Samo licencirane agencije imaju garanciju putovanja i obezbeđuju pravnu i finansijsku zaštitu - objašnjava on.
Nema ugovora i garancije - nema ni sigurnosti
Za razliku od toga, rezervacije direktno kod privatnih lica, bez ugovora, garancije i nadzora, u praksi znače — nikakvu odgovornost. U slučaju eksplozije, kao u Asprovalti, ili bilo kakve havarije, turista u većini ostaje sam. Nema ni predstavnika agencije, ni asistencije na grčkom jeziku, ni refundacije — posebno ako je novac unapred uplaćen preko neproverene platforme ili gotovinom na licu mesta.
Kao osnovna preporuka YUTA, navodi se jednostavno pravilo: ne pristajati na ponude bez ugovora i ne rezervisati smeštaj na licu mesta, koliko god da deluju povoljno.
- Turističke agencije ne nude samo aranžmane — one nude sigurnost - zaključuje Seničić.
U svetlu tragedije u Asprovalti, ovaj savet ne zvuči samo kao preporuka — već kao pitanje lične bezbednosti.
