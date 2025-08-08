Svet

JOŠ JEDAN VELIKI POŽAR U GRČKOJ: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom na Peloponezu

В. Н.

08. 08. 2025. u 10:55

POŽAR je izbio jutros na šumskom području u regionu Fihti u Argolidi u Grčkoj, objavio je "Katimerini".

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ ПОЖАР У ГРЧКОЈ: Ватрогасци се боре са ватреном стихијом на Пелопонезу

Foto: Printskrin

Na terenu je angažovano 40 vatrogasaca organizovanih u dva tima, sa 13 vozila, uz podršku lokalnih vodosnabdevajućih kompanija.

Gašenje požara olakšava i vazdušna podrška sa četiri aviona i jednim helikopterom.

(Tanjug)

