Svet

GORI NA KEFALONIJI: Vatra guta sve pred sobom - izdat hitan nalog za evakuaciju

В. Н.

08. 08. 2025. u 10:28

VELIKA šumski požar izbio je danas u oblasti Karavados na grčkom ostrvu Kefaloniji, a izdat je nalog za evakuaciju tri područja, prenose grčki mediji.

ГОРИ НА КЕФАЛОНИЈИ: Ватра гута све пред собом - издат хитан налог за евакуацију

Foto: Tanjug/ AP

Požar je izbio u poljoprivrednoj i šumskoj zoni, a angažovano je 20 pripadnika vatrogasne službe sa sedam vozila, kao i članovi gorske službe spasavanja i dobrovoljci, preneo je "Katimerini".

- Ukoliko se nalazite na područjima Karavados, Dorizata i Keramis, sklonite se i krenite u pravcu Argostolija. Pratite instrukcije nadležnih - navodi se u obaveštenju vatrogasne službe.

U gašenju požara pomažu i četiri aviona i dva helikoptera, navodi grčki list.

(Tanjug)

