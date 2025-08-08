GORI NA KEFALONIJI: Vatra guta sve pred sobom - izdat hitan nalog za evakuaciju

VELIKA šumski požar izbio je danas u oblasti Karavados na grčkom ostrvu Kefaloniji, a izdat je nalog za evakuaciju tri područja, prenose grčki mediji.

Foto: Tanjug/ AP

Požar je izbio u poljoprivrednoj i šumskoj zoni, a angažovano je 20 pripadnika vatrogasne službe sa sedam vozila, kao i članovi gorske službe spasavanja i dobrovoljci, preneo je "Katimerini".

- Ukoliko se nalazite na područjima Karavados, Dorizata i Keramis, sklonite se i krenite u pravcu Argostolija. Pratite instrukcije nadležnih - navodi se u obaveštenju vatrogasne službe.

U gašenju požara pomažu i četiri aviona i dva helikoptera, navodi grčki list.

(Tanjug)