RAZBIJENA MEĐUNARODNA TERORISTIČKA ĆELIJA U MOSKVI

Марија Стевановић
Marija Stevanović

08. 08. 2025. u 10:10

FEDERALNA služba bezbednosti Rusije je, zajedno sa Istražnim komitetom i Službom državne bezbednosti Uzbekistana, zaustavila aktivnosti ćelije međunarodne terorističke organizacije u Moskvi, saopštila je FSB.

Foto: Shutterstock

Navodi se da se ćelija sastojala od devet stranaca.

Radikali, koje su koordinisali ideolozi smešteni u EU, regrutovali su radne migrante, ističe se u saopštenju.

„Tokom tajnih okupljanja, uključujući i putem video konferencije preko mesindžera Telegram, sprovodili su svoju sistematsku obuku zasnovanu na doktrini stvaranja takozvanog globalnog kalifata i uključivali ih u aktivne aktivnosti terorističke organizacije“, naglašava FSB.

Pokrenuti su krivični postupci, istražne radnje su u toku, navodi se u saopštenju.

(Sputnjik)

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

