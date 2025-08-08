RAZBIJENA MEĐUNARODNA TERORISTIČKA ĆELIJA U MOSKVI
FEDERALNA služba bezbednosti Rusije je, zajedno sa Istražnim komitetom i Službom državne bezbednosti Uzbekistana, zaustavila aktivnosti ćelije međunarodne terorističke organizacije u Moskvi, saopštila je FSB.
Navodi se da se ćelija sastojala od devet stranaca.
Radikali, koje su koordinisali ideolozi smešteni u EU, regrutovali su radne migrante, ističe se u saopštenju.
„Tokom tajnih okupljanja, uključujući i putem video konferencije preko mesindžera Telegram, sprovodili su svoju sistematsku obuku zasnovanu na doktrini stvaranja takozvanog globalnog kalifata i uključivali ih u aktivne aktivnosti terorističke organizacije“, naglašava FSB.
Pokrenuti su krivični postupci, istražne radnje su u toku, navodi se u saopštenju.
(Sputnjik)
