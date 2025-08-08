TRAMP SE OGLASIO O POSETI PAŠINJANA I ALIJEVA BELOJ KUĆI: Najavio zvaničnu ceremoniju potpisivanja mira
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će u Beloj kući biti domaćin liderima Azerbejdžana i Jermenije na "zvaničnoj ceremoniji potpisivanja mira".
U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo da će Sjedinjene Države tom prilikom potpisati i bilateralne ekonomske sporazume sa obema zemljama.
Kako je navedeno ranije, jermenski premijer Nikol Pašinjan od juče boravi u zvaničnoj poseti Vašingtonu.
(Tanjug)
