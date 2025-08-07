MAJA Sandu, predsednica Moldavije, je novi Mihail Sakašvili, samo gori, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Sandu je novi Sakašvili (bivši predsednik Gruzije), samo gori", napisala je ona na Telegramu a u vezi da progonom Evgenije Gucul, lidera autonomne moldavske oblasti - Gagauzije.

Okružni sud u Kišinjevu je 5. avgusta osudio Gucul na sedam godina zatvora u slučaju finansiranja stranke Šor, koja je zabranjena u Moldaviji. Šefica Gagauzije izjavila je da je kazna „politička odmazda po naređenju odozgo“ i rekla da će se boriti za svoje ime i istinu.

Ona je optužila predsednicu Moldavije Maju Sandu da koristi represiju kao sredstvo za borbu protiv neistomišljenika. Odbrana Guculove namerava da se žali na odluku Apelacionom sudu u Kišinjevu u roku od 15 dana.

Narodna skupština Gagauzije ne priznaje sudsku presudu protiv šefice autonomije Evgenije Gucul, navodi se u rezoluciji objavljenoj na sajtu parlamenta.

- Kategorički odbacujemo i ne priznajemo presudu od 5. avgusta 2025. godine protiv šefa Gagauzije, Evgenije Gucul, smatrajući da je doneta van zakonskih okvira i pravde. Ovu presudu smatramo politički motivisanom i antigagauzijskom, usmerenom na eliminaciju legalno izabranog šefa autonomije - navodi se u dokumentu.

(Sputnjik)