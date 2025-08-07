Svet

OSUĐENI GOLAĆI: Skinuli se, pa zažalili

Novosti online

07. 08. 2025. u 20:48

U SOČIJU je sud novčano kaznio 11 ljudi koji su učestvovali u „golom plivanju“ na jednoj od plaža.

ОСУЂЕНИ ГОЛАЋИ: Скинули се, па зажалили

Foto: pixabay

Napominje se da je pet žena i šest muškaraca plivalo golo u moru na javnoj plaži.

Osuđeni su jer su "pokazali jasno nepoštovanje prema društvu i njegovim moralnim vrednostima".

Na sudu su se svi optuženi pokajali za svoja dela. Kažnjeni su sa 1.000 rubalja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje