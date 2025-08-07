OSUĐENI GOLAĆI: Skinuli se, pa zažalili

U SOČIJU je sud novčano kaznio 11 ljudi koji su učestvovali u „golom plivanju“ na jednoj od plaža.

Foto: pixabay

Napominje se da je pet žena i šest muškaraca plivalo golo u moru na javnoj plaži.

Osuđeni su jer su "pokazali jasno nepoštovanje prema društvu i njegovim moralnim vrednostima".

Na sudu su se svi optuženi pokajali za svoja dela. Kažnjeni su sa 1.000 rubalja.