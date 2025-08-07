Svet

VOJSKA IZLAZI NA ULICE VAŠINGTONA? Tramp upozorava: "Naš glavni grad nije bezbedan"

07. 08. 2025. u 16:02

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da razmatra upotrebu Nacionalne garde za obezbeđenje ulica glavnog grada Vašingtona, ponavljajući ranije pretnje o mogućem preuzimanju kontrole nad gradskom upravom.

Foto: Jutjub printskrin/LA-OC.tv

- Naš glavni grad nije bezbedan. Moramo da upravljamo gradom Vašingtonom. To mora da bude najbolje vođeno mesto u zemlji - rekao je Donald Tramp.

Trampove izjave, kako navodi Rojters, usledile su nakon incidenta tokom vikenda u kojem je napadnut mladi saradnik iz tzv. Ministarstva za efikasnost vlade (Department of Government Efficiency – DOGE), nekadašnjeg projekta koji je predvodio milijarder Ilon Mask, bivši Trampov savetnik.

- Ulepšaćemo grad. Napravićemo ga prelepim. Šteta je šta se sve događa, stopa kriminala, pljački, ubistava i svega ostalog. Nećemo to više dozvoliti. To uključuje i moguće brzo angažovanje Nacionalne garde - istakao je Tramp.

Prema podacima policijske uprave Grada Vašingtona, kriminal u prvih sedam meseci 2025. godine opao je za 26 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, objašnjava Rojters.

(Tanjug)

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

