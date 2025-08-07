VOJSKA IZLAZI NA ULICE VAŠINGTONA? Tramp upozorava: "Naš glavni grad nije bezbedan"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da razmatra upotrebu Nacionalne garde za obezbeđenje ulica glavnog grada Vašingtona, ponavljajući ranije pretnje o mogućem preuzimanju kontrole nad gradskom upravom.
- Naš glavni grad nije bezbedan. Moramo da upravljamo gradom Vašingtonom. To mora da bude najbolje vođeno mesto u zemlji - rekao je Donald Tramp.
Trampove izjave, kako navodi Rojters, usledile su nakon incidenta tokom vikenda u kojem je napadnut mladi saradnik iz tzv. Ministarstva za efikasnost vlade (Department of Government Efficiency – DOGE), nekadašnjeg projekta koji je predvodio milijarder Ilon Mask, bivši Trampov savetnik.
- Ulepšaćemo grad. Napravićemo ga prelepim. Šteta je šta se sve događa, stopa kriminala, pljački, ubistava i svega ostalog. Nećemo to više dozvoliti. To uključuje i moguće brzo angažovanje Nacionalne garde - istakao je Tramp.
Prema podacima policijske uprave Grada Vašingtona, kriminal u prvih sedam meseci 2025. godine opao je za 26 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, objašnjava Rojters.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
CURE DETALjI BUDUĆEG SPORAZUMA O UKRAJINI: "Veliki ustupak Trampa Putinu"
07. 08. 2025. u 15:46
PUTIN SAOPŠTIO: Ovo je moguće mesto susreta sa Trampom
07. 08. 2025. u 14:16
TRAMPOV PRVI SARADNIK IZAZVAO GNEV: Ljudi ne veruju šta je uradio (FOTO)
07. 08. 2025. u 14:01
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)