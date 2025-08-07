VOJSKA IZLAZI NA ULICE VAŠINGTONA? Tramp upozorava: "Naš glavni grad nije bezbedan"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da razmatra upotrebu Nacionalne garde za obezbeđenje ulica glavnog grada Vašingtona, ponavljajući ranije pretnje o mogućem preuzimanju kontrole nad gradskom upravom.

- Naš glavni grad nije bezbedan. Moramo da upravljamo gradom Vašingtonom. To mora da bude najbolje vođeno mesto u zemlji - rekao je Donald Tramp.

Trampove izjave, kako navodi Rojters, usledile su nakon incidenta tokom vikenda u kojem je napadnut mladi saradnik iz tzv. Ministarstva za efikasnost vlade (Department of Government Efficiency – DOGE), nekadašnjeg projekta koji je predvodio milijarder Ilon Mask, bivši Trampov savetnik.

- Ulepšaćemo grad. Napravićemo ga prelepim. Šteta je šta se sve događa, stopa kriminala, pljački, ubistava i svega ostalog. Nećemo to više dozvoliti. To uključuje i moguće brzo angažovanje Nacionalne garde - istakao je Tramp.

Prema podacima policijske uprave Grada Vašingtona, kriminal u prvih sedam meseci 2025. godine opao je za 26 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, objašnjava Rojters.

