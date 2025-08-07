Svet

KINA PODRŽALA ZAHTEV RUSIJE: Moskva traži sednicu Saveta bezbednosti zbog presude Dodiku

Новости онлине

07. 08. 2025. u 15:34

NARODNA Republika Kina podržala je zahtev Rusije da se održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa situacijom oko predsednika Republike Srbije Milorada Dodika, potvrđeno je za RTRS iz diplomatskih misija u Njujorku.

КИНА ПОДРЖАЛА ЗАХТЕВ РУСИЈЕ: Москва тражи седницу Савета безбедности због пресуде Додику

Foto: V. Tripić

Rusija je zatražila sastanak - naveli su ranije iz panamske misije i potvrdili da je sastanak zatražen zbog presude predsedniku Republike Srpske, preneli su ruski mediji.

Foto: Tanjug/AP

Zatvorene konsultacije bi, prema rasporedu SB UN, mogle da se održe večeras u 21 čas.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima