KINA PODRŽALA ZAHTEV RUSIJE: Moskva traži sednicu Saveta bezbednosti zbog presude Dodiku

NARODNA Republika Kina podržala je zahtev Rusije da se održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa situacijom oko predsednika Republike Srbije Milorada Dodika, potvrđeno je za RTRS iz diplomatskih misija u Njujorku.

Foto: V. Tripić

Rusija je zatražila sastanak - naveli su ranije iz panamske misije i potvrdili da je sastanak zatražen zbog presude predsedniku Republike Srpske, preneli su ruski mediji.

Foto: Tanjug/AP

Zatvorene konsultacije bi, prema rasporedu SB UN, mogle da se održe večeras u 21 čas.