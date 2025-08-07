Svet

DROGIRAN MLADIĆ PRETUKAO DVE RADNICE HITNE: Horor u Šibeniku

В.Н.

07. 08. 2025. u 14:43

PRAVA drama odvila se u ponedeljak uveče u Šibeniku, kada je 23-godišnji muškarac, pod uticajem droga, napao dve žene i pobegao službenim vozilom zdravstvene ustanove.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Bio je u vozilu sa 29-godišnjom zdravstvenom radnicom, koja je vozila službeni automobil. U jednom trenutku mu je pozlilo, pa je ona zaustavila vozilo da mu pomogne. Kada je skinula pojas, iznenada ju je napao.

Pretukao prolaznicu, ubrzo nakon uhapšen

U tom trenutku, ulicom je prolazila i 32-godišnja zdravstvena radnica, koja je videla šta se dešava i pokušala da pomogne. On ju je i pretukao. Zatim je ušao u službeni automobil i pobegao sa mesta događaja.

Policija ga je brzo pronašla i uhapsila, a preliminarni test je pokazao da je bio pod uticajem droga.

Kada je napadnuta žena kasnije preuzela vozilo, unutra je pronašla kesu sa 6,3 grama marihuane i 1,4 grama amfetamina, koje je 23-godišnjak tamo ostavio. Drogu je predala policiji.

U bolnici je potvrđeno da je tridesetdvogodišnja žena zadobila lakše povrede.

(24sata.hr)

