DROGIRAN MLADIĆ PRETUKAO DVE RADNICE HITNE: Horor u Šibeniku
PRAVA drama odvila se u ponedeljak uveče u Šibeniku, kada je 23-godišnji muškarac, pod uticajem droga, napao dve žene i pobegao službenim vozilom zdravstvene ustanove.
Bio je u vozilu sa 29-godišnjom zdravstvenom radnicom, koja je vozila službeni automobil. U jednom trenutku mu je pozlilo, pa je ona zaustavila vozilo da mu pomogne. Kada je skinula pojas, iznenada ju je napao.
Pretukao prolaznicu, ubrzo nakon uhapšen
U tom trenutku, ulicom je prolazila i 32-godišnja zdravstvena radnica, koja je videla šta se dešava i pokušala da pomogne. On ju je i pretukao. Zatim je ušao u službeni automobil i pobegao sa mesta događaja.
Policija ga je brzo pronašla i uhapsila, a preliminarni test je pokazao da je bio pod uticajem droga.
Kada je napadnuta žena kasnije preuzela vozilo, unutra je pronašla kesu sa 6,3 grama marihuane i 1,4 grama amfetamina, koje je 23-godišnjak tamo ostavio. Drogu je predala policiji.
U bolnici je potvrđeno da je tridesetdvogodišnja žena zadobila lakše povrede.
(24sata.hr)
