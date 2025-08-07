"SASTANAK PUTINA I TRAMPA NE BI PROMENIO NIŠTA" Bivši analitičar CIA - Ruski uslovi moraju biti ispunjeni

BIVŠI analitičar CIA Leri Džonson komentarisao je posetu Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika, Rusiji. On je ocenio da, koliko smo imali prilike da vidimo, nije bilo napetosti između njega i ruskog predsednika, ali da ne očekuje da će Putin promeniti stav po pitanju okončanja rata.

- Još uvek čekamo više detalja u vezi sa rezultatima sastanka Vitkofa sa predsednikom Vladimirom Putinom. Do sada smo čuli da je sastanak prošao dobro. Putin je bio veoma opušten i srdačan u pozdravu sa Vitkofom, nije bilo vidljive napetosti. I posledice sastanka ocenjene su kao produktivne. Početni izveštaji tvrde da će se Putin i Tramp sastati. Navodno će se zatim sastati i Putin, Tramp i Zelenski. Meni se to poslednje čini veoma neverovatnim. Realnost je da ne vidim kako Vladimir Putin može da promeni stav koji je jasno izneo 14. juna 2024. u vezi sa uslovima koje je Rusija postavila za postizanje pregovora o okončanju rata - ocenio je Džonson.

To uključuje priznavanje Krima i četiri bivše ukrajinske oblasti kao ruske, odnosno kao deo Ruske Federacije, da NATO mora da se povuče iz Ukrajine i da eliminiše mogućnost da Ukrajina uđe u NATO, da ukrajinski vojnici moraju da se povuku sa svih teritorija koje je Rusija sada označila kao svoje. I tek tada, smatra on, mogu da počnu stvarni pregovori o dugoročnom rešenju jer, na kraju, ovo nije sukob Rusije i Ukrajine. Ovo je sukob između Rusije i Zapada, NATO-a, Sjedinjenih Država - ističe analitičar.

- Dok NATO ne bude eliminisan kao pretnja na ruskim granicama, ne može biti mira. Zašto je Putin onda spreman da sedne sa Donaldom Trampom? Mislim delimično zato što veruje da Tramp do sada nije shvatio koliko je Putin ozbiljan u vezi s ovim i šta tačno mora da se dogodi da bi došlo do rešenja. Video sam komentare Kristin Lagard o tome kakav je bio rad sa Putinom. Rekla je da je Putin uvek dolazio bez beleški, ali je sve znao u detalj. Znao je šta ćete reći. Znao je sve ključne argumente. A kada su je pitali da uporedi Donalda Trampa sa tim, samo se nasmejala. Tramp nema pojma o činjenicama. Tako da, ako do tog sastanka dođe, neće biti nikakvog značajnog predloga u pogledu rešenja rata - kaže on.

Džonson kao jedinu mogućnost vidi da Putin opet predstavi Trampu sledeće:

- Ti si rekao da se rat ne bi ni dogodio da si ti bio na vlasti. Jel tako? Jer sam ti već dao — ovo sam dao Džou Bajdenu u decembru. I to jasno pokazuje šta treba da se uradi da bi se došlo do dogovora. Pogledaj to i da vidimo možemo li nekako napred. Ako se slažemo oko ovoga, neće biti potrebe za daljim ratom u Ukrajini. To je jedna mogućnost. U svakom slučaju, to su moja razmišljanja - zaključio je Vitkof.

