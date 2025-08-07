HIROŠIMA ZA OSLOBAĐANJE SVETA OD NUKLEARNOG ORUŽJA: U Japanu juče obeleženo 80 godina od pada prve atomske bombe

U HIROŠIMI je juče, sa svečane ceremonije, kojom je obeležno 80 godina otkako su SAD bacile atomsku bombu na taj japanski grad, apelovano na mlade da prihvate izazov oslobađanja sveta od nuklearnog oružja. Državnicima je poslata je poruka da okončaju sukobe. Paralelno sa ceremonijom, na ulicama Hirošime, trajali su protesti ogorčenih građana koji apeluju da planeta konačno stavi tačku na nuklearno naoružanje.

Premijer Japana Šigeru Išiba poručio je da je misija Japana, kao jedine zemlje koja je iskusila užas nuklearnog razaranja u ratu, da unapredi globalne napore za ostvarivanje sveta bez nuklearnog oružja, posebno usred sve većih podela oko razoružanja. Ponovio je da će Japan poštovati tri principa o neposedovanju, neproizvodnji i nedozvoljavanju nuklearnog oružja na svojoj teritoriji.

Poruku je ovim povodom uputio i predsednik Italije Serđo Matarela, u kojoj je ocenio da su napadi na Hirošimu i Nagasaki predstavljali "apokaliptični događaj". Upozorio je da u savremenom svetu, obeleženom ratovima, rastućim tenzijama i sukobima, mora odlučno da se naglasi da bi upotreba nuklearnog oružja predstavljala zločin protiv čovečnosti.

U međuvremenu, američka svemirska agencija NASA saopštila je da planira da ubrza strategiju za izgradnju nuklearnog reaktora na Mesecu do 2030. godine, ali je pitanje koliko su cilj i vremenski okvir realni, s obzirom na nedavna velika smanjenja budžeta NASA, dok su neki naučnici zabrinuti da su planovi vođeni geopolitičkim ciljevima.

Na događaju povodom obeležavanja 80 decenija od pada prve atomske bombe u Memorijalnom parku mira je prisustvovalo rekordnih 120 zemalja i regiona. Ceremonija je usledila nakon prošlogodišnje dodele Nobelove nagrade za mir organizaciji "Nihon Hidankjo", poznatoj i kao "Japanska konfederacija organizacija žrtava atomske i vodonične bombe", za njihovu višedecenijsku kampanju protiv nuklearnog oružja koristeći svedočenja preživelih.