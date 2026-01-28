3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
21.00 Atletiko M. - Bode/Glimt UG 3+ (1.28)
21.00 Borusija D. - Inter M. UG 3+ (1.68)
Ukupna kvota: 2.83
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
27. 01. 2026. u 12:45
DONALD TRAMP OVO NIJE OČEKIVAO: Stigla mu je vest kojoj se nije nadao
Najnovije vesti iz fudbala su neočekivane, naročito za Amerikance i njihovog predsednika, Donalda Trampa, koji najavljuje najveći sportski spektakl svih vremena - Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
27. 01. 2026. u 20:00
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Karlos Alkaraz u istorijskom pohodu, Australijan open ovo još nije video
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.
27. 01. 2026. u 13:07
Komentari (0)