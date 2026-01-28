Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

28. 01. 2026. u 06:44

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP/Lennart Preiss

3+ TIKET ZA SREDU

21.00 Atletiko M. - Bode/Glimt UG 3+ (1.28)

21.00 PSV - Bajern M. UG 3+ (1.32)
21.00 Borusija D. - Inter M. UG 3+ (1.68)

Ukupna kvota: 2.83

 

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.

27. 01. 2026. u 12:45

