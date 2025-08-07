VELIKA AKCIJA NEMAČKE POLICIJE: Pretresi širom zemlje - Uhapšena grupa koja je spremala državni udar
SAVEZNI javni tužilac u Nemačkoj pokrenuo je istragu protiv više osoba zbog sumnje da su članovi terorističke organizacije i da su pripremali teško krivično delo usmereno protiv ustavnog poretka, saopštilo je danas Savezno tužilaštvo.
Kako se navodi, osumnjičeni su planirali nasilno rušenje nemačke države i uspostavljanje sopstvenog državnog uređenja.
Grupa je povezana sa tzv. „Rajhsburgerima" oko princa Hajnriha VIII, čiji su vodeći članovi uhapšeni u decembru 2022. godine.
U okviru istrage, identifikovani su i novi osumnjičeni koji su navodno podržavali grupu ili učestvovali u pripremnim radnjama, navela je policija Bavarske.
Zbog toga je bavarska kriminalistička policija, pod nadzorom Tužilaštva u Minhenu, pokrenula istragu protiv šest osoba.
Danas su u ranim jutarnjim časovima sprovedeni pretresi na osam lokacija, četiri u Bavarskoj, tri u Saksoniji i jedna u Tiringiji. U akciji je učestvovalo 300 policajaca.
Tužilaštvo je saopštilo da, zbog istrage u toku, trenutno ne može da pruži dodatne informacije i naglasilo da za osumnjičene važi pretpostavka nevinosti.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
AfD-U NAJVEĆA PODRŠKA: Objavljeni rezultati poslednje ankete javnog mnjenja u Nemačkoj
04. 08. 2025. u 16:59
BERLIN UPOZORAVA: Izrael je u opasnosti da bude diplomatski izolovan
31. 07. 2025. u 23:45
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)