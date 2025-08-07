Svet

VELIKA AKCIJA NEMAČKE POLICIJE: Pretresi širom zemlje - Uhapšena grupa koja je spremala državni udar

Марија Стевановић
Marija Stevanović

07. 08. 2025. u 12:52

SAVEZNI javni tužilac u Nemačkoj pokrenuo je istragu protiv više osoba zbog sumnje da su članovi terorističke organizacije i da su pripremali teško krivično delo usmereno protiv ustavnog poretka, saopštilo je danas Savezno tužilaštvo.

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, osumnjičeni su planirali nasilno rušenje nemačke države i uspostavljanje sopstvenog državnog uređenja.

Grupa je povezana sa tzv. „Rajhsburgerima" oko princa Hajnriha VIII, čiji su vodeći članovi uhapšeni u decembru 2022. godine.

U okviru istrage, identifikovani su i novi osumnjičeni koji su navodno podržavali grupu ili učestvovali u pripremnim radnjama, navela je policija Bavarske.

Zbog toga je bavarska kriminalistička policija, pod nadzorom Tužilaštva u Minhenu, pokrenula istragu protiv šest osoba.

Danas su u ranim jutarnjim časovima sprovedeni pretresi na osam lokacija, četiri u Bavarskoj, tri u Saksoniji i jedna u Tiringiji. U akciji je učestvovalo 300 policajaca.

Osumnjičeni su pet muškaraca i jedna žena, starosti između 40 i 61 godinu, precizirala je policija.

Tužilaštvo je saopštilo da, zbog istrage u toku, trenutno ne može da pruži dodatne informacije i naglasilo da za osumnjičene važi pretpostavka nevinosti.

