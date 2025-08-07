KLINTONOVI NA NIŠANU ZBOG EPSTAJNA: Odbor za nadzor Predstavničkog doma Kongresa otvorio istragu o slučaju optuženog pedofila

KO je sve bio upleten u mrežu američkog milijardera Džefrija Epstajna, optuženog za seksualno zlostavljanje maloletnih devojaka, ne prestaje da izjeda političare na Kapitol hilu, ali i američku javnost. Odbor za nadzor Predstavničkog doma Kongresa stoga je uputio sudske pozive ministarstvu pravde SAD, bivšim državnim tužiocima i direktorima Federalnog istražnog biroa (FBI), kao i nekadašnjem predsedniku Bilu Klintonu i njegovoj supruzi Hilari, u pokušaju da odgonetnu tajne ovog slučaja. Bračni par Klinton se tokom godina dovodio u vezu sa optuženim seksualnim prestupnikom zbog čega se našao na listi odabranih za svedočenje.

Foto AP

Odbor Donjeg doma koji čine članovi iz obe partije traži od pravnih zvaničnika da dostave sva dokumenta vezana za Epstajnov slučaj, sa redigovanim imenima žrtava. Na ovaj potez kongresmeni su se odlučili jer je aktuelna administracija sa predsednikom Donaldom Trampom na čelu rešila da ne objavi poverljive dokumente vezane za američkog tajkuna, iako je lider republikanaca obećavao u kampanji da će to uraditi. Saslušanja pomenutih zvaničnika će početi ovog meseca i trajaće do sredine oktobra. Ispitivanje bivšeg šefa Bele kuće Bila Klintona zakazano je za 14. oktobar.

U pismu Bilu Klintonu u kom obrazlaže razloge za poziv na saslušanje, predsednik Odbora Džejms Komer je naveo da je bivši predsednik četiri puta leteo Epstajnovim privatnim avionom, te vršio pritisak na zaposlene u časopisu "Veniti fer" da ne objavljuju tvrdnje o trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije koja se stavljala na teret milijarderu.

- S obzirom na Vaše prošle odnose sa gospodinom Epstajnom i gospođicom Maksvel, Odbor veruje da imate informacije o njihovim aktivnostima, relevantne za istragu Odbora - napominje se u pismu.

Komer je u dopisu nekadašnjoj državnoj sekretarki kao razloge naveo da je ona poziv dobila, jer je, navodno, bila bliska sa Epstajnovom desnom rukom Džislejn Maksvel, koja služi kaznu od 20 godina zatvora zbog podvođenja devojaka. Nekadašnjoj prvoj dami Hilari Klinton je, inače, poziv upućen i zbog angažovanja rođaka Maksvelove za njenu kampanju 2008. godine.

Klintonovo ime, već se pojavljivalo u otpečaćenim sudskim spisima o optuženom seksualnom prestupniku, u kojima se navodilo da je, po tvrdnji jedne od žrtava, Epstajn jednom prilikom rekao da "Bil voli mlade devojke". Klinton je kasnije tvrdio da je prekinuo sve kontakte sa Epstajnom 2005. nakon optužbi za trgovinu ljudima.

Iako su aktuelno Ministarstvo pravde SAD i FBI nedavno objavili memorandum u kom zaključuju da ne postoji lista Epstajnovih klijenata kao što se ranije tvrdilo, te da nema sumnje da je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019, to nije bilo dovoljno da se ugasi žeđ "radoznalih". A pošto su državni zvaničnici u julu posetili Maksvelovu u zatvoru bez objavljivanja detalja o ovom susretu, to je samo još više zaintrigiralo javnost. Novu cepanicu u vatru je dodalo premeštanje Maksvelove iz federalnog zatvora na Floridi u novi objekat u Teksasu, sa slabijim obezbeđenjem, takođe, bez ikakvog objašnjenja.

Advokatski tim Maksvelove poručuje da je ona spremna da svedoči pred istražnim odborom. Njeno saslušanje je, čak, bilo i zakazano za 11. avgust, pa odloženo na neodređeno vreme.

U međuvremenu, u američkim medijima se pojavila informacija da su Trampovi zvaničnici snimili razgovor sa Maksvelovom i da trenutno razmatraju da objave njegov transkript.

Teorija zavere OD Epstajnove smrti deo američke javnosti veruje u teriju zavere, po kojoj je milijarder ubijen u zatvoru da se ne bi saznalo ko je od svetskih "teškaša" koristio njegove usluge na ozloglašenom ostrvu Mali Sent Džejms na Američkim Devičanskim Ostrvima gde je podvodio maloletnice. U američkim medijima su se ranije u vezu sa Epstajnom, osim bivšeg predsednika SAD Bila Klintona, dovodili i britanski princ Endru, glumac Kevin Spejsi, pop pevač Majkl Džekson, aktuelni šef Bele kuće Donald Tramp i mnogi drugi.