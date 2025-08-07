TRESLE SE ZGRADE: Jak zemljotres pogodio ostrvo

ZEMLjOTRES jačine 6,2 Rihtera pogodio je obalu kineske oblasti Tajvana, 128 kilometara severoistočno od ostrva, saopštila je Tajvanska centralna meteorološka administracija.

Foto: Novosti

Zemljotres je izazvao podrhtavanje zgrada u gradu Tajpej i ostatku ostrva, a epicentar se nalazio na dubini od 88,1 kilometara.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti niti povređenima

(Tanjug)