DOGOVORENO MESTO SASTANKA: Putina i Trampa prvi put oči u oči posle 7 godina

Foto: Profimedia

Rusija i SAD postigle su dogovor o održavanju sastanka predsednika dveju zemalja, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u narednim danima, a pripreme za samit su već počele, izjavio je novinarima pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

Mesto održavanja sastanka lidera dveju država takođe je usaglašeno, a biće objavljeno nešto kasnije.

- Na predlog američke strane, u principu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno sastanka predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa - istakao je pomoćnik šefa ruske države.

Dodao je da sada zajedno sa američkim kolegama pristupaju konkretnoj pripremi.

Kako ističe, sledeća nedelja je navedena kao orijentir za sastanak Putina i Trampa, ali je zasad teško reći koliko će dana biti potrebno za pripremu.

Vitkof je pokrenuo ideju o trilateralnom sastanku Putina, Trampa i Zelenskog, ali Moskva to nije komentarisala, naveo je Ušakov.

(RT)