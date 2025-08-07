Svet

DOGOVORENO MESTO SASTANKA: Putina i Trampa prvi put oči u oči posle 7 godina

В.Н.

07. 08. 2025. u 10:19

VITKOF je pokrenuo ideju o trilateralnom sastanku Putina, Trampa i Zelenskog, ali Moskva to nije komentarisala, naveo je Ušakov.

ДОГОВОРЕНО МЕСТО САСТАНКА: Путина и Трампа први пут очи у очи после 7 година

Foto: Profimedia

Rusija i SAD postigle su dogovor o održavanju sastanka predsednika dveju zemalja, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u narednim danima, a pripreme za samit su već počele, izjavio je novinarima pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

Mesto održavanja sastanka lidera dveju država takođe je usaglašeno, a biće objavljeno nešto kasnije.

- Na predlog američke strane, u principu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno sastanka predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa - istakao je pomoćnik šefa ruske države.

Dodao je da sada zajedno sa američkim kolegama pristupaju konkretnoj pripremi.

Kako ističe, sledeća nedelja je navedena kao orijentir za sastanak Putina i Trampa, ali je zasad teško reći koliko će dana biti potrebno za pripremu.

Vitkof je pokrenuo ideju o trilateralnom sastanku Putina, Trampa i Zelenskog, ali Moskva to nije komentarisala, naveo je Ušakov.

(RT)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima