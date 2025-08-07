DOGOVORENO MESTO SASTANKA: Putina i Trampa prvi put oči u oči posle 7 godina
VITKOF je pokrenuo ideju o trilateralnom sastanku Putina, Trampa i Zelenskog, ali Moskva to nije komentarisala, naveo je Ušakov.
Rusija i SAD postigle su dogovor o održavanju sastanka predsednika dveju zemalja, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u narednim danima, a pripreme za samit su već počele, izjavio je novinarima pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.
Mesto održavanja sastanka lidera dveju država takođe je usaglašeno, a biće objavljeno nešto kasnije.
- Na predlog američke strane, u principu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno sastanka predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa - istakao je pomoćnik šefa ruske države.
Dodao je da sada zajedno sa američkim kolegama pristupaju konkretnoj pripremi.
Kako ističe, sledeća nedelja je navedena kao orijentir za sastanak Putina i Trampa, ali je zasad teško reći koliko će dana biti potrebno za pripremu.
(RT)
