VREME ISTIČE, SAD OBJAVILE: Do ovog datuma Tramp želi da Moskva i Kijev postignu mirovni sporazum

AMERIČKI predsednik Donald Tramp želi da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do 8. avgusta, rekao je Džon Keli, zamenik otpravnika poslova Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

- Vreme je da se postigne dogovor. Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da se to mora učiniti do 8. avgusta. Sjedinjene Države su spremne da preduzmu dodatne mere kako bi osigurale mir, rekao je na sastanku Saveta bezbednosti UN o Ukrajini.

Američki lider je ranije izjavio da će dati Rusiji i Ukrajini 50 dana da postignu sporazum, nakon čega će uvesti trgovinske carine od 100 odsto Moskvi i njenim trgovinskim partnerima. Tramp je u ponedeljak rekao da je razočaran Rusijom i napretkom u rešavanju spora, te da stoga smanjuje rok na 10-12 dana.

Ranije, Kremlj je saopštio da je primio k znanju izjavu američkog predsednika Donalda Trampa po pitanju skraćivanja rokova za rešavanje ukrajinske krize.

Prethodno, Rojters je izvestio da američki lider ne vidi napredak u rešavanju problema Ukrajine i skraćuje rok za primirje na 10-12 dana.

(sputnikportal.rs)

