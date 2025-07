BRIŽIT NIJE BILA MUŠKO: Francuski predsednički par zatražio zaštitu suda od influenserke koja tvrdi da je prva dama promenila pol

Tvrdnja da je francuska prva dama Brižit Makron u mladosti bila muško, dovela je influenserku Kendas Ovens do sudskog procesa.

Bračni par Makron podneo je tužbu protiv nje zbog klevete, ističući da im posle svega nije ostalo ništa drugo do odbrane časti na sudu.



- Gospođa Ovens je sisetmatski iznosila neistine i pored ponovljenih zahteva naših advokata da to ne čini, i na kraju smo zaključili da nam je izlazak na sud ostao kao jedino rešenje - istakao je advokat francuskog predsedničkog para Tomas Kler, dodavši da njegovi klijenti smatraju da je važno braniti se.Prenete su i njegove reči da je tužena imala više prilika da uradi šta je trebalo, ali ih nije iskoristila i da se, umesto toga, zauzvrat, podsmevala. Iz predsednikovog okruženja su potvrdili da je tužba podneta. Makronovi su čak izrazili spremnost da odu pred američki sud i svedoče u ovoj aferi.Francuski mediji ističu da je ovo redak slučaj da Makronovi podnose tužbu. "Fajnenšel tajms" navodi i da će se francuski predsednički par suočiti sa zahtevnim američkim pravosuđem gde treba da se dokaže da je autorka unapred znala da ono što iznosi nije istina i da je svesno iskrivljavala istinu. Makronovi, međutim, idu do kraja, pa su tražili proces pred porotom, uz nadoknadu štete.U tužbi se ističe i da je tužena ovu aferu iskoristila da bi povećala svoju popularnost i dodatno zaradila novac. Naglašava se i da posle toga, svaki put kada izađu iz kuće, Makronovi znaju da su mnogi ljudi čuli laži koje iznosi Ovensova, a da neki čak u njih i veruju.U Francuskoj naglašavaju da je ova influenserka poznata po tome da se bavi konspiracijama i da "kopa" po teorijama zavere. U svom podkastu je za Brižit istakla da je "u stvarnosti bila muško". Reč je o dokumentarcu pod nazivom "Postati Brižit" koji je podeljen na osam epizoda i pušten preko mreže početkom ove godine. U trenutku pisanja ovog teksta, prva epizoda imala je 4,7 miliona pregleda. Ovensova unutar ovog uratka potanko "objašnjava" da je Brižit u stvari bila njen brat Žan Mišel Tronje.Francuski mediji prenose da Kendas Ovens podržava Donalda Trampa i da je do sada tvrdila da čovek nikada nije hodao po Mesecu, kao i da je pregrevanje planete izmišljeno. Podnosioci tužbe iz Jeliseja očekuju da će sudski proces pomoći da se uspostavi istina i da se jednom zauvek stavi tačka na "klevetničku kampanju" usmerenu protiv njih.Ovo nije prvi put da se pravosuđe bavi istom temom. U septembru prošle godine sud u Parizu osudio je Francuskinju Natašu Re koja se predstavlja kao nezavisni samouki novinar i njenu sagovornicu u emisiji preko Ju Tjuba, proročicu pod pseudonimom Amandin Roa, zbog identične klevete prema Makronovoj.One su, u emisiji koja je 2021. godine trajala četiri sata, insinuirale da je Brižit Makron u stvari rođena kao Žan Mišel Tronje, a da je svojoj deci bila otac, a ne majka. Emitovane su i mnogobrojne fotografije porodice Tronje kao "ilustracija" cele priče. Presuđeno je da plate 8.000 evra za štetu nanetu Brižit Makron i 5.000 njenom bratu.I ranije su se u javnosti pojavljivale slične glasine o navodnoj promeni pola profesorke francuskog jezika koja se na izvođenju komada po tekstu Milana Kundere na prvi pogled zaljubila u 24 godine mlađeg đaka koji je, u međuvremenu, postao njen muž i predsednik Francuske republike.