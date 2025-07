MILIJARDE ZA ORUŽJE IZ PRAZNE KASE: Trka u naoružanju dobija na zamahu, nuklearna sila Francuska udvostručuje izdvajanja

Francuska, kao jedina nuklearna sila unutar EU, ali i čitava Evropa, dodatno se naoružavaju, strepeći od mogućeg opšteg rata na svom tlu koji se sve češće pominje u analizama stručnjaka.

Foto: Printskrin

Rok za tako nešto je kratak, projektuje se u periodu od najviše pet godina, a kao glavna pretnja pominje se Rusija.

Zbog toga se kreće u novu besomučnu trku u naoružavanju, dok Stari kontinent ulazi u novu eru strepnje i strahova od mogućeg trećeg svetskog rata koji bi se velikim delom odvijao baš u Evropi.

Francuski predsednik Emanuel Makron izašao je, tako, s planom i programom u kome će se, od 2017. godine kada je ušao u Jelisejsku palatu, do 2027, budžet za vojsku ove zemlje udvostručiti, sa 32 na 64 milijarde godišnje.

Makron je najavio da će u sledećoj godini biti učinjen dodatni napor od 3,5 milijardi, a u 2027. još tri milijarde. Budžet za vojsku u ovoj zemlji trenutno iznosi 50,5 milijardi evra godišnje. Sve to bi trebalo da dovede do aktualizovanja finansija za vojni program koji predviđa 413 milijardi za dugoročni period od 2024. do 2030. godine, koji će biti predstavljen najesen.

Francuska se nalazi u nezavidnoj finansijskoj situaciji, premijer Fransoa Bajru muku muči da pronađe nedostajuće milijarde za normalno funkcionisanje društva, a od najavljenih rezova zavisiće i njegov ostanak u klimavoj fotelji predsednika Vlade. S druge strane, šef države najavljuje značajno povećanje izdavanja u vojne svrhe. Ali, Makron smiruje javnost porukom da neće dozvoliti da se dodatno naoružavanje ostvaruje kroz nova zaduživanja. Istakao je da će sve biti pokriveno s više aktivnosti i većom produktivnošću. Ostaje da se vidi da li je to, i kako, izvodljivo. Da bi predsednikov plan bio sproveden u delo, o svemu će morati da se izjasni i skupština, u kojoj Makronova koalicija nema većinu.

Uvećani finansijski napor, koji je šef Jeliseja ocenio kao istorijski, neophodan je, kako kaže, zbog brutalnog zaokreta u svetu, bržeg nego što se to očekivalo.

- Sloboda naše Evrope je ugrožena u trenutku kada je rat doveden na naše tlo invazijom Ukrajine, dok su SAD tome dodale dozu neizvesnosti – kazao je Makron.

Kao glavne pretnje vidi terorizam, u prvom redu islamistički, tehnološku revoluciju, hibridne pretnje, kao i opasnost od Rusije "na granicama Evrope, od Kavkaza do Arktika".

- To je pripreljena, organizovana i održiva pretnja s kojom moramo da budemo u stanju da se suočimo. Potrebom da se organizujemo da bismo odgovorili na ovu pretnju i odvratili je da bismo održali mir, određuje se i naša evropska budućnost – istakao je francuski predsednik.

U tu svrhu izvajaju se dodatna sredstva za naoružanje. Biće usmerena za najkrhkije segmente vojnog aspekta, kao što su zalihe municije, precizno oružje, dronovi, svemirski kapaciteti, ali i svakodnevna oprema koja omogućuje sprovođenje klasičnih operacija. Cilj je da se ojačaju elementi odbrane zemlja-vazduh, ali i izvrše pripreme za "elektronski rat".

- Uronili smo u godine u kojima se stvara istorija. Možda nikada do sada naša sloboda nije bila toliko ugrožena. A kada više nema pravila, prevladava zakon najjačeg – suština je Makronovog obraćanja.

Stanar Jeliseja uputio je poruku da je u celom svetu sloboda ugrožena i da je treba braniti.

- Branimo je u Ukrajini, jer su naša bezbednost i sloboda vezani za sudbinu ove zemlje – ponovio je.

KOORDINACIJA S PARTNERIMA

Postavlja se i pitanje kako će se Francuska odnositi u slučaju eventualne opasnosti kojoj budu izložene neke zemlje članice EU, imajući u vidu da je jedina nuklearna sila u ovoj zajednici. Makron je poručio da je angažovao ministarstvo vojske da započne strateški dijalog s evropskim partnerima i da će se na to pitanje vratiti krajem godine. Takođe, pokušava da pronađe način i kako da poveća broj vojnika, pa tako sa saradnicima priprema model dobrovoljnog služenja vojnog roka za mlade Francuze kojima bi, posle toga, mogla da budu ponuđena profesionalna mesta u sastavu nacionalnih odbrambenih snaga.