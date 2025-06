Rat u Ukrajini – 1214. dan.

Zelenski analizirao situaciju na frontu

Rusija veruje da će postizanjem taktičkih i teritorijalnih uspeha moći da odloži povećani pritisak Sjedinjenih Država.

Ministarstvo odbrane: U jednom oboreno 97 ukrajinskih dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili 97 ukrajinskih dronova i četiri vođene avio-bombe JDAM za 24 sata.

"Operativno-taktička avijacija, jurišne bespilotne letelice, raketne trupe i artiljerija ruskih Oružanih snaga nanele su štetu proizvodnim radionicama, mestima za montažu i skladištenje jurišnih bespilotnih letelica, skladištima municije i vojno-tehničke opreme", navedeno je u saopštenju tog ministarstva, preneo je Interfaks.

Prema podacima ministarstva, napadi su izvršeni i na privremene tačke raspoređivanja jedinica ukrajinskih oružanih snaga u 142 okruga.

Medinski: Rusija ispunjava sporazume o preuzimanju tela ukrajinskih vojnika iz Turske

Rusija ispunjava sve sporazume postignute u Istanbulu o predaji tela poginulih ukrajinskih vojnika, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika i šef ruske delegacije za pregovore sa Ukrajinom, Vladimir Medinski.

Medinski je odbacio medijske navode o navodnoj zameni ukrajinskih tela ruskim kao propagandnu taktiku, uporedivši ih sa metodama nacističke propagande.

"Ova metoda nije nova. Zaposleni (ministra propagande nacističkog Nemačkog Rajha Jozefa) Gebelsa su na približno isti način predstavili javnosti tela Poljaka koje je NKVD 'streljao' u Katinu, iskopanih iz zemlje nekoliko godina kasnije sa jasno čitljivim vojnim identifikacijama u džepovima i izdanjima novina za dane kada su navodno izvršena pogubljenja", rekao je Medinski.

On je istakao da je Rusija predala Ukrajini 6.060 tela poginulih ukrajinskih vojnika, dok je Rusija primila 78 tela svojih vojnika.

"Svaka smrt je tragedija", naglasio je on.

Medinski je kritikovao ukrajinske medijske tvrdnje o zameni tela, rekavši da su takve metode slične onima koje je nacistička propaganda koristila tokom Drugog svetskog rata.

"Očekujemo nove optužbe da 'Rusi iskopavaju leševe' i 'oblače ih u ukrajinske uniforme'", rekao je Medinski, navodeći da "da bi se u laži poverovalo one moraju da budu monstruozne", rekao je on.

Nebenzja: Samo hitan početak konstruktivnih pregovora sa Rusijom može spasiti Ukrajinu

Samo hitan početak konstruktivnih pregovora sa Rusijom može spasiti Ukrajinu od potpune katastrofe, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

"Jedino što može da spase Ukrajinu od potpune katastrofe jeste hitan početak konstruktivnih i realističnih pregovora. Predlažemo da se sledeća runda održi u Istanbulu posle 22. juna", rekao je Nebenzja novinarima, prenosi Tas.

On je zahvalio Sjedinjenim Državama na podršci direktnom dijalogu između Moskve i Kijeva.

Nakon dve runde pregovora u Istanbulu, Rusija i Ukrajina su se složile da razmene zarobljenike po formuli "hiljadu za hiljadu", kao i da vrate teško bolesne i mlade (ispod 25 godina) zarobljenike po formatu "svi za sve" - najmanje 1.000 ljudi sa svake strane.

Ruski dronovi Knjaz Vandal FPV uništili su NATO opremu vrednu preko 2 milijarde dolara od avgusta 2024.

Ruske optičke dronove „Knjaz Vandal Novgorodski“ sa FPV vlaknima uništile su NATO opremu vrednu preko 2 milijarde dolara od početka njene upotrebe u zoni specijalnih operacija u avgustu 2024. godine, rekao je za TASS izvršni direktor dizajnerske kompanije „Uškujnik“ Aleksej Čadajev.

„Od avgusta 2024. godine, vrednost vojne opreme uništene uz pomoć Knjaza Vandala prešla je 2 milijarde dolara“, rekao je on.

Guverner Novgorodske oblasti, Andrej Nikitin, izjavio je u januaru da je dron koji je napravio novgorodski istraživačko-proizvodni centar Uškujnik uništio opremu NATO-a vrednu 300 miliona dolara u zoni specijalnih vojnih operacija.

Dron otporan na ometanje FPV-a testiran je u avgustu 2024. godine kada je Ukrajina upala u Kursku oblast. Dron je imun na elektronsko ratovanje i može da obavlja razne zadatke. Centar Uškujnik, sa sedištem u Velikom Novgorodu, specijalizovan je za pružanje naprednih tehnoloških i regulatornih rešenja u oblasti civilnih bespilotnih letelica i odbrane od dronova.

Putin: Rusija ne traži kapitulaciju Ukrajine, mi smo jedan narod

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija od Ukrajine ne traži kapitulaciju, već "priznavanje realnosti".

- Ne tražimo kapitulaciju od Ukrajine. Insistiramo na priznavanju realnosti koje su se razvile na terenu - rekao je Putin u petak na plenarnoj sednici Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF).

Rusija je, prema njegovim rečima, predlagala postizanje sporazuma sa Ukrajinom u svakoj fazi sukoba.

- U svakoj fazi smo predlagali, odnosno onima sa kojima smo bili u kontaktu u Ukrajini, da prestanu. I rekli smo: hajde da pregovaramo sada, jer ova logika razvoja čisto vojnih akcija može dovesti do pogoršanja vaše situacije - rekao je Putin.

Naglasio je da u Ukrajini postoje ljudi koji teže nezavisnosti i suverenitetu i da Rusija nikada nije osporila ovo pravo.

- Polazimo od realnosti koje se oblikuju. Naravno, postoje ljudi, poprilično njih u susednoj zemlji, koji se trude da obezbede svoj suverenitet, nezavisnost. Uzgred, nikada nismo dovodili u pitanje pravo ukrajinskog naroda na nezavisnost i suverenitet - rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, Rusija je pokušala da "sredi situaciju" i reši problem sa Ukrajinom mirnim putem.

- Pokušali smo da postignemo dogovor mirnim putem...ali naši 'partneri', kako ćemo ih sada nazvati pod navodnicima, kasnije se ispostavilo da su započeli ovaj puč samo sa jednim ciljem - da napumpaju Ukrajinu oružjem i nastave ove vojne akcije - dodao je.

Ruski lider je naglasio da je Ukrajina odbila da pregovara sa Rusijom o zaustavljanju sukoba jer je, kako je ocenio, Zapad bio siguran da može da profitira od trenutne situacije.

- Oni koji se vode starim neokolonijalnim principima, pre svega u Evropi, mislili su da će lako profitirati na račun Rusije. Sada će je zdrobiti, uništiti i dobiti neke dividende od toga. Zato su, siguran sam, bivši premijer Velike Britanije Boris Džonson i, takođe ne sumnjam, na podsticaj bivše američke administracije i predsednika Džozefa Bajdena, došli u Ukrajinu i predložili da se ne pregovara sa Rusijom - rekao je Putin.

Kako je naveo, to je primoralo Moskvu da proglasi nezavisnost Luganske i Donjecke republike.

- Nismo ih priznavali osam godina, osam godina, jer smo pokušavali da postignemo dogovor, ali smo bili primorani da priznamo njihovu nezavisnost, a zatim da počnemo da im pružamo podršku, uključujući i oružanu podršku, kako bismo okončali rat koji su pokrenuli naši protivnici na Zapadu i oni na koje su se oslanjali i sada se oslanjaju na ekstremne nacionaliste u Ukrajini - rekao je Putin.

On je naglasio da Ruse i Ukrajince smatra jednim narodom.

- Već sam mnogo puta rekao da ruski i ukrajinski narod smatram jednim narodom, zapravo. U tom smislu, cela Ukrajina je naša - poručio je ruski predsednik komentarišući primedbu moderatora, koji je izjavio da ruska vojska, u okviru ''Specijalne vojne operacije (SVO), napreduje van teritorija koje Moskva smatra svojima".

On je ukrajinsku invaziju na Kursku oblast ocenio kao "politički motivisanu".

- Napad Kijeva na Kursku oblast imao je političke svrhe da se dobije pomoć od zapadnih sponzora - naveo je Putin i dodao da su ukrajinske oružane snage počinile čitav niz zločina u Kurskoj oblasti, uključujući i zločine protiv civilnog stanovništva.

Kako je naveo, Ukrajina je izgubila 76.000 ljudi u Kurskoj oblasti.

- Pogledajte šta su uradili. Okupili su nas i izvršili invaziju na našu Kursku oblast. Prvo su tamo izgubili 76 hiljada ljudi - rekao Putin.

Putin nije isključio mogućnost da ruske trupe preuzmu kontrolu nad gradom Sumi.

- Nemamo takav cilj - da osvojimo Sumi, ali, u principu, ne isključujem to - rekao je on, napominjući da su akcije Oružanih snaga u Sumskoj oblasti diktirane logikom sukoba.

Podsetio je da ukrajinski militanti stalno granatiraju ruske pogranične teritorije.

- Upravo su ti nepismeni i potpuno neosnovani koraci kijevskog režima doveli do potrebe za odgovorom Moskve u Sumskoj oblasti - istakao je ruski predsednik.

Putin je naveo da dubina zone bezbednosti u Sumskoj oblasti iznosi od osam do 12 kilometara, a "dalje je grad Sumi, regionalni centar".

Napomenuo je da ruska vojska svakodnevno napreduje u svim pravcima duž linije fronta.

Ruski predsednik nazvao je ignorisanje poziva Rusije da se ne širi NATO ostatkom drevne neokolonijalne politike.

- I uprkos svim našim pozivima da se to ne radi, svi naši pozivi su ignorisani. A to su, naravno, rudimenti stare, ako ne i drevne neokolonijalne politike, ali donekle modernizovane za savremene realnosti. Ali ipak, to su akcije sa pozicije sile, zanemarujući interese Ruske Federacije - rekao je Putin tokom plenarne sednice Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.

Kako je ocenio, situacije u zoni sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini su fundamentalno različite.

Putin je istakao da se Rusija zalaže za uspostavljanje multipolarnog poretka u svetu, gde bi svi pregovarali jedni sa drugima i pronalazili rešenja, prenose RIA Novosti.

- Pre svega, težimo da obezbedimo da razvoj sveta bude uravnotežen, da taj razvoj zadovoljava interese što većeg broja zemalja i da se formira multipolarni svetski poredak, multipolarna svetska struktura u kojoj bi se učesnici u međunarodnoj komunikaciji međusobno dogovarali, razvijali alate koji bi omogućili pronalaženje rešenja čak i u veoma teškim uslovima, ali takva koja bi koristila svima, a ne pojedinačnim grupama, pojedinačnim udruženjima, ili vojnim ili ekonomskim blokovima - rekao je ruski lider.

Prema njegovim rečima, Rusija i Kina ne formiraju novi svetski poredak, "već ga samo formalizuju".

Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 18. do 21. juna.

Glavna tema ovogodišnjeg SPIEF-a je "Zajedničke vrednosti - osnova rasta u multipolarnom svetu".

