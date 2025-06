PUTIN PRVI PUT O NAPADIMA UKRAJINE NA RUSKE AVIONE Oštra reakcija ruskog predsednika: "Ko uopšte pregovara sa teroristima?"

UKRAJINA trpi ogromne gubitke i povlači se duž cele linije fronta, pa pokušava da zastraši Rusiju terorističkim napadima, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade.

Foto: Profimedia

Kijevski režim, već nelegitiman, kako je rekao, prerasta u terorističku organizaciju.

- Podsetimo se: ne tako davno, ukrajinske vlasti i njihovi saveznici sanjali su o strateškom porazu Rusije na bojnom polju. Danas, suočeni s ogromnim gubicima i povlačenjem duž čitave linije fronta, pokušavajući da zastraše Rusiju, kijevski vrh je prešao na organizovanje terorističkih napada - poručio je predsednik RF.

Dodao je da Moskva nije iznenađena time što je Kijev odbio da pristane na humanitarno primirje i otkrio da će pitanje Ukrajine biti razmotreno na narednoj sednici Saveta bezbednosti.

- Istovremeno, traže obustavu borbenih dejstava na 30, pa čak i na 60 dana. Traže susret na najvišem nivou. Ali kako uopšte održavati takve susrete u ovim uslovima? O čemu da se razgovara? Ko uopšte vodi pregovore sa onima koji se oslanjaju na teror? Na teroriste. I zbog čega bi ih neko nagrađivao time što će im dati predah u borbenim dejstvima — predah koji će iskoristiti za snabdevanje zapadnim oružjem, za nastavak prisilne mobilizacije i za pripremu novih terorističkih akata, sličnih onima koji su izvedeni u Brjanskoj i Kurskoj oblasti - dodao je predsednik.

Naglasio je da kijevski režim nema pravo da ocenjuje nivo ruske delegacije.

Napomenuo je da rukovodstvo Ukrajine ne poseduje nikakve stručne veštine, pa zato režim koji je truo do srži i potpuno korumpiran nema nikakvu nadležnost da ocenjuje sposobnosti i status ruske delegacije na pregovorima.

- Što se tiče nivoa naših pregovarača i humanitarne pauze – u skladu sa opšteprihvaćenom međunarodnom praksom, taj nivo određuje zemlja koju ti pojedinci predstavljaju - prokomentarisao je Putin primedbe Kijeva na, po mišljenju ukrajinskog vrha, "neprimeren" nivo ruske delegacije na pregovorima u Istanbulu.

Istakao je da o tom nivou mogu da sude "samo oni koji sami imaju nesporan autoritet i visok nivo kompetencija".

- Kakvim to autoritetom može da raspolaže vođa režima koji je truo do srži i potpuno korumpiran? O tome govori ceo svet - naglasio je Putin.

Istakao je da su svi zločini protiv civila, koji su se dogodili uoči druge runde pregovora, bili usmereni na njihovo podrivanje.

Dodao je da su sponzori Kijeva saučesnici terorista.

- Za njih mir, najverovatnije, znači gubitak vlasti. A vlast je za taj režim, po svemu sudeći, važnija od mira i od života ljudi koje, izgleda, uopšte i ne smatraju svojima - zaključio je ruski predsednik.

Kada je u pitanju napad na Kursku i Brjansku oblast predsednik RF je poručio da bi vlada i regionalne vlasti trebalo da preduzmu sve neophodne mere kako bi pomogle porodicama poginulih.

- Želim lično da izrazim iskreno saučešće tim porodicama. Potrebno je pružiti pomoć povređenima. Svu neophodnu pomoć. Želim da zahvalim pripadnicima Ministarstva za vanredne situacije, radnicima Ruske železnice i ostalim službama na svemu što su uradili, dragi prijatelji, pomažući ljudima koji su se našli u ovoj situaciji - naglasio je ruski lider.

Ukrajinci organizovali terorističke napade

Šef Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin na sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina sa članovima ruske vlade poručio je da su sva tri teroristička napada u Kurskoj i Brjanskoj oblasti organizovale ukrajinske specijalne službe.

- Istražni komitet je 1. juna 2025. godine pokrenuo i istražuje tri krivična postupka u vezi sa tri teroristička napada u Brjanskoj i Kurskoj oblasti na objekte železničke infrastrukture. Kao rezultat ovih terorističkih napada, došlo je do sudara putničkog i teretnog voza, a civili i radnici drumskog saobraćaja su poginuli i zadobili povrede različitog stepena težine - rekao je Bastrikin.

Po njegovim rečima, utvrđena su mesta gde su bila postavljene tri eksplozivne naprave na mostu u Brjanskoj oblasti; njihova snaga je oko 15 kg u ekvivalentu TNT-a.

Bastrikin je izvestio da su uređaji postavljeni ispod mostova u Brjanskoj i Kurskoj oblasti na železničkoj pruzi ukrajinskog porekla.

Ukupna šteta koju su teroristički napadi prouzrokovali u Brjanskoj i Kurskoj oblasti iznosila je oko milijardu rubalja, izvestio je Bastrikin.

Lavrov: Ne nasedati na provokacije

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je uvek bolje imati kanale komunikacije, jer to omogućava rešavanje humanitarnih pitanja.

- Smatram da je u svim okolnostima uvek bolje imati kanale komunikacije — to omogućava pre svega rešavanje humanitarnih pitanja. Upravo usaglašavanje sastanaka i humanitarnih koraka kao gestova dobre volje, kao mera jačanja poverenja, verovatno je neophodno u ovom trenutku. Posebno što ovde postoji stvarni pomak napred - naglasio je.

Šef ruske diplomatije takođe je istakao važnost da se ne naseda na poslednje provokacije usmerene na sabotažu rusko-ukrajinskih pregovora.

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

- Uprkos novim krupnim kriminalnim provokacijama u poslednjih nekoliko dana, smatram da je važno da se ne naseda na ove provokativne akcije koje su jasno usmerene na to da se pregovori sabotiraju i da se nastavi dobijanje naoružanja iz evropskih zemalja - ocenio je Lavrov.

On je ukazao na to da je to što je Vladimir Zelenski odbio da prihvati predlog Rusije o kratkoj dvodnevnoj ili trodnevnoj pauzi za prikupljanje tela poginulih gruba greška.

- U vezi s predlogom o kratkoj dvodnevnoj ili trodnevnoj pauzi kako bi se na određenim delovima linije razdvajanja okupili dostojno ostaci poginulih, a možda su tamo još i ranjeni ostali, smatram da je to jednostavno gruba greška kijevskog režima, imajući u vidu kategoričan i grub odgovor Zelenskog na ovaj predlog - ocenio je Lavrov.

(rt.rs)