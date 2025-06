KIJEVSKI udari na ruske vojne aerodrome znatno povećavaju nivo rizika u sukobu u Ukrajini i prete eskalaciji, priznao je specijalni izaslanik predsednika SAD za Ukrajinu Kit Kelog.

Foto: Profimedia

-Kažem vam da nivo rizika naglo raste… Ljudi moraju da shvate (sledeće) u oblasti nacionalne bezbednosti: kada napadate deo sistema za opstanak protivnika, odnosno njegovu trijadu, njegovu nuklearnu trijadu, to znači da se vaš nivo rizika povećava, jer ne znate kako će se druga strana ponašati [kao odgovor], niste sigurni. A one (vlasti u Kijevu) su upravo to uradile, rekao je Kelog Foks njuzu.

Kako je uverio, upravo takav razvoj vojnih akcija u Ukrajini Vašington pokušava da spreči.

-Mislim da je to ono što pokušavamo da izbegnemo, rekao je specijalni predstavnik, koji radi u strukturi Stejt departmenta.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države ne žele da se nađu u situaciji u kojoj su „nivoi rizika toliko visoki da se ovaj (sukob) proširi“. Po Kelogovom mišljenju, trenutni napadi Kijeva pokazali su da je Ukrajina spremna da aktivno preuzme inicijativu u vojnoj akciji.

-I oni mogu podići rizik na nivoe koji bi, zapravo, trebalo da budu, po mom mišljenju, neprihvatljivi (za Moskvu), rekao je specijalni izaslanik, penzionisani general-potpukovnik američke vojske.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli