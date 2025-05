"TREĆI SVETSKI RAT JE POČEO" Bivša savetnica otkriva: Tramp prebledeo zbog simulacije Putinove rakete

BIVŠA Trampova savetnica Fiona Hil govorila je o predsedniku Rusije Vladimir Putinu i trećem svetskom ratu.

Foto: Free Images Pixabay

Možda je bila čista slučajnost što je ruski predsednik Vladimir Putin prvi put predstavio svetu svoju prvu hipersoničnu raketu putem simulacije u kojoj projektil pogađa neimenovano poluostrvo koje neverovatno podseća na Floridu.

Taj detalj nije promakao američkom predsedniku Donaldu Trampu, čije je lice prebledelo dok je gledao snimak – verovatno mu je pala na pamet slika njegovog omiljenog odmarališta Mar-a-Lago kako nestaje u atomskom oblaku.

Tog dana u martu 2018. godine, pored njega je stajala Fiona Hil, tadašnja savetnica Bele kuće za Rusiju.

Ona je sećanje na taj događaj opisala u tekstu pod naslovom "Tramp je preplašen Putinom, videla sam to iz prve ruke" koji je objavio britanski Dejli telegraf.

- To mu je privuklo pažnju. Tramp je rekao: 'Zašto je to uradio? Prave države to ne rade - rekla je.

Hil, dugogodišnja analitičarka dešavanja u Kremlju koja je jednom večerala tako blizu Putina da je mogla da oseti miris deterdženta na njegovoj odeći, kaže da je epizoda mnogo toga otkrila o Trampovom pogledu na ruskog predsednika.

- To pokazuje koliko je on podložan Putinu jer se iskreno plaši mogućnosti nuklearnog sukoba - rekla je ona.

Za razliku od Trampa, koga opisuje kao čoveka sa mentalitetom osamdesetih godina prošlog veka — kako u pogledu spoljne politike, tako i u pogledu muzičkog ukusa — Hil tvrdi da današnje pretnje dolaze od prikrivenih oblika ratovanja.

- Više nije stvar u ruskom tenku koji prelazi britansku obalu ili nuklearnoj bombi koja zbriše grad. Sada su pretnje u vezi sa sabotažom ključne infrastrukture, trovanjem, atentatima - rekla je ona iz svoje kancelarije u Vašingtonu.

Foto: Tanjug

Treći svetski rat je već počeo

On veruje da je Treći svetski rat već počeo.

- Svetski ratovi počinju kada se niz globalnih sukoba počne preplitati. Tu se trenutno nalazimo - rekla je ona.

Nakon godina upozoravanja na rusku pretnju, Hil je došla u centar pažnje 2019. godine kada je svedočila na prvom postupku impičmenta protiv Trampa.

Njeno svedočenje je razotkrilo ranjivost Bele kuće na ruski uticaj, što je izazvalo lavinu reakcija - od hvalospeva do pretnji smrću.

Objavila je memoare pod nazivom „Ovde nema ničega za vas“, postala je rektorka Univerziteta u Daremu, a prošle godine ju je britanski premijer Kir Starmer imenovao da vodi Strateški pregled odbrane Velike Britanije.

Kada su Tramp i Putin prošle nedelje imali telefonski razgovor koji su obe strane opisale kao „odličan“, Hil je bila među retkima koji su mogli da protumače šta se zapravo dogodilo.

Kako ocenjujete Trampov učinak? „Strašno. Ali neka ga ima – bar se malo potrudio“, rekla je mirno. „Tramp odgovara na pogrešno pitanje. Misli da se sve svodi na trgovinu, ko šta dobija – minerale, zemlju, resurse. I ne razume da Putin ne želi prekid vatre. On želi Ukrajinu bez odbrambenih kapaciteta. Svi to vide – osim njega.“

Ona je posebno kritična prema Vitkofu – on zaboravlja imena ukrajinskih teritorija i ponaša se kao da traži nove nekretnine, kaže ona.

- Misli da je teško raditi u Kvinsu? Neka pokuša da vodi posao u Rusiji, gde ljudi često 'slučajno' ispadaju kroz prozore.“

Hil previše dobro zna koliko je opasno previše preispitati zlonamerne režime – jednom je umalo otrovana tokom sastanka sa čečenskim separatistima.

Tramp fasciniran Putinom

Tramp je, kaže on, jasno stavio do znanja da Ukrajina "mora biti deo Rusije“ i da nikada ne može prihvatiti njenu nezavisnost.

Danas, kaže, u njegovom krugu više nema ljudi koji bi se usudili da mu protivreče.

- Nekada je čak i slušao nekoga. Danas je toliko uveren u svoju ispravnost da više nikoga ne sluša -, rekla je.

Foto AP

Trampovo idolizovanje Putina, smatra Hil, zasnovano je na zajedničkom verovanju u „sfere uticaja“ i logiku sile.

- Tramp je fasciniran Putinom i zato mu se potčinjava - kaže on.

Ali ni evropski lideri ne prolaze ništa bolje u njenoj proceni - ona ​​smatra da nisu dovoljno ozbiljno shvatili opasnost od Trampovog odnosa sa Moskvom.

Međutim, priznaje da je Tramp bio u pravu još 2016. godine kada je govorio o neophodnosti većih ulaganja u odbranu i smanjenju zavisnosti od ruskog gasa.

- Bio je u pravu od samog početka. I o budžetu za odbranu i o Severnom toku - rekla je.

Povlačenje SAD iz Ukrajine

Hil sada veruje da je najverovatniji scenario povlačenje SAD iz Ukrajine, ali veruje da bi evropske sankcije mogle imati efekta ako EU i Velika Britanija udruže snage.

- Ako Evropa deluje zajedno i bude dovoljno koordinisana, to može imati veliki uticaj - rekla je ona.

On predlaže da Evropa iskoristi svoje veze sa trgovinskim partnerima poput Kine, Indije i Irana kako bi ih podstakla da se distanciraju od Rusije.

- Možda nećete uvoditi američke sankcije, ali možete voditi ozbiljne razgovore - dodala je.

Hil je američka državljanka od 2002. godine, živi u Vašingtonu sa suprugom Kenetom Kinom i ćerkom, ali često putuje u Veliku Britaniju, gde joj je majka u staračkom domu.

Trenutno savetuje britansku vladu kao šefica Strateškog pregleda odbrane.

