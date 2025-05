PONEKAD je izjave francuskog predsednika „nemoguće razumeti umom“, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, komentarišući nedavne izjave Emanuela Makrona o opasnosti od sukoba između Moskve i Pariza.

Foto: EPA/ LUDOVIC MARIN

Lavrov je podsetio da zapadni instruktori i vojno osoblje NATO-a već rade u Ukrajini pod maskom plaćenika.

Istovremeno, Makron je, na primer, napomenuo da Francuskoj nije potreban treći svetski rat, pa Pariz neće slati trupe na liniju fronta, već je spreman da ih rasporedi „malo dalje“ kako bi „obuzdao Rusiju“, jer ruska vojska, po mišljenju francuskog predsednika, „želi da napadne Evropu“.

- To govori predsednik, i to ne samo neke zemlje koja je formirana juče, već zemlje sa vekovnom istorijom, kulturom i tradicijom. E, to je problem. Nemoguće je to razumeti umom - kazao je Lavrov.