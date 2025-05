OTKRIVENO GDE I KADA ĆE SE ODRŽATI PREGOVORI RUSIJE I UKRAJINE: Putin ne ide u Istanbul, Zelenski danas u Ankari sa Erdoganom

Očekuje se da će se pregovori između delegacija Ruske Federacije i Ukrajine u Istanbulu održati u četvrtak na istom mestu kao i 2022. godine, rekao je RIA Novostima obavešteni izvor.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Prvi direktni pregovori između Rusije i Ukrajine u poslednje tri godine planirani su za četvrtak u Istanbulu na predlog ruskog predsednika Vladimira Putina. Rusku delegaciju na pregovorima predvodiće pomoćnik predsednika Vladimir Medinski.

- Pregovori će se održati na istom mestu kao i pre tri godine - rekao je izvor RIA Novosti.

Početak pregovora o Ukrajini u Istanbulu zakazan je za otprilike 10:00 časova po lokalnom vremenu (u 9:00 časova po srpskom).

Sastanak će se održati iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija. Avion sa članovima ruske delegacije sleteo je na aerodrom "Ataturk" u Istanbulu, gde su planirani pregovori sa ukrajinskom delegacijom, potvrđeno je jutros Interfaksu iz ruske vazduhoplovne službe.

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je sinoć da će rusku delegaciju na pregovorima sa Ukrajinom, čiji je početak najavljen za danas u Istanbulu, predvoditi njegov pomoćnik Vladimir Medinski.

Medinski je takođe predvodio rusku delegaciju na pregovorima sa Kijevom u Istanbulu 2022. godine.

Foto N. Skenderija

Tokom pregovora, rusku stranu predstavljaće i zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov i zamenik ministra odbrane Aleksandar Fomin, prenosi TASS.

Na listi stručnjaka koje je Putin ovlastio za pregovore nalaze se prvi zamenik načelnika za informisanje Generalštaba Oružanih snaga Rusije Aleksandar Zorin, zamenica načelnika Predsedničkog direktorata za državnu politiku u humanitarnoj sferi Elena Podobrevskaja, direktor Drugog departmana za zemlje ZND Ministarstva spoljnih poslova Aleksej Poliščuk i zamenik načelnika Glavne uprave za međunarodnu vojnu saradnju Ministarstva odbrane Rusije Viktor Ševcov.

Ruski mediji su ranije, pozivajući se na izvore, preneli da će ukrajinsku delegaciju činiti predsednik te zemlje Volodimir Zelenski, šef njegovog kabineta Andrij Jermak, zamenik šefa kabineta Igor Žovkva, ministar odbrane Rustem Umerov i ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Međutim, Zelenski, koji je insistirao na ličnom sastanku sa Putinom u Istanbulu nakon što je ruski predsednik predložio direktne i bezuslovne razgovore, poručio je sinoć da "čeka da vidi ko će iz Rusije ići u Tursku na pregovore, pa će potom odlučiti o daljim koracima Ukrajine".

Zelenski je sinoć rekao i to da je "Ukrajina spremna za bilo koji format pregovora i ne plaši se sastanka sutra u Turskoj".

Foto: Tanjug

Ukrinform prenosi da program današnje posete Zelenskog Turskoj uključuje njegove bilateralne razgovore sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari i konferenciju za novinare na kojoj će sumirati rezultate posete.

Prema izvorima Rojtersa, Zelenski je već sinoć bio na putu ka Turskoj, a prethodno je izrazio želju da tamo sretne i američkog predsednika Donalda Trampa. Ta agencija je sinoć prenela, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da Tramp neće otići u Tursku na pregovore između Rusije i Ukrajine.

Tramp je ranije juče izjavio da još uvek razmišlja da li će otići u Istanbul, iako mu je raspored poseta i razgovora popunjen, u okviru tekuće turneje po Bliskom istoku, a danas treba da bude u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američki predsednik je dodao da smatra da bi Putin želeo da on prisustvuje pregovorima u Turskoj.

- On bi želeo da budem tamo, i to je mogućnost... Ne znam da li bi on bio tamo ako ja nisam tamo. Saznaćemo - rekao je Tramp novinarima juče u predsedničkom avionu na putu ka Kataru.