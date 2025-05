PANIKA U NAPULJU ZBOG SERIJE ZEMLJOTRESA: Strahuje se da se budi supervulkan - saobraćaj u prekidu, evakuisane škole

🚨 Uno sciame sismico è in corso ai #CampiFlegrei: 7 scosse in 30 minuti ⏱️. La più forte di magnitudo 4.4, epicentro in mare vicino a Pozzuoli. Circolazione ferroviaria sospesa per controlli di sicurezza. #Napoli #sisma #Campania #INGV 🛑🚆#terremoto pic.twitter.com/Ttbk7cKf7r — Araldo Italiano (@AraldoItaliano) May 13, 2025