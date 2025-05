TRAMP NEGIRA UMEŠANOST U OBJAVLJIVANJE SPORNE FOTOGRAFIJE: Nisam ja to uradio, nemam veze sa tim

AMERIČKI predsednik Donald Tramp negirao je bilo kakvu umešanost u fotografiju objavljenu na njegovim profilima na društvenim mrežama koja ga prikazuje kao papu.

Foto: EPA/YURI GRIPAS

- Nemam nikakve veze sa tim. Neko me je nacrtao obučenog kao papu i objavio je to na internetu. Nisam ja to uradio - rekao je on.

Tramp nije isključio mogućnost da iza toga stoji veštačka inteligencija, ali je dodao da nema informacije o poreklu slike.

Takođe je napomenuo da je sliku prvi put video tek prethodne večeri.