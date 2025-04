PREMA rečima Vatikana, pristiglo 170 delegacija, uključujući oko 50 šefova država i 10 monarha kako bi uputili poslednji pozdrav poglavaru Rimokatoličke crkve papa Franji.

Kovčeg sa papinim telom stigao u baziliku Santa Marija Mađore





Sahrani će moći da prisustvuju samo najbliži, a njegov kovčeg je dočekan uz zvona.



Prethodno, nakon završene mise na trgu Svetog Petra u Vatikanu, papamobil sa kovčegom je prošao kroz ulice Rima, uz okupljenu masu ljudi koja se opraštala od poglavara Rimokatoličke crkve.

Misi u Vatikanu, prema zvaničnim podacima vatikana prisustvovalo je oko 250.000 ljudi, kao i 170 stranih delegacija, a ceo proces pratilo je oko 2.700 akreditovanih novinara.



Povorka krenula ka bazilici Santa Marija Mađore

Pogrebna misa je sada završena, a pogrebna povorka sa papinim kovdžegom krenula je ka bazilici Santa Marija Mađore u Rimu u kojoj će papa biti sahranjen.

Na kraju mise, kardinal Re dao je poslednju pohvalu papi i "predao papinu dušu Bogu", tražeći utejhu za Rimokatoličku crkvu.

- Draga braćo i sestre, prepustimo Božijoj milosti dušu pape Franje, biskupa katoličkog - rekao je Re, preneo je Skaj njuz.

Vatikan je saopštio da papinoj sahrani prisustvuje oko 200.000 ljudi.

Očekuje se da će put od Vatikana do bazilike Santa Marije Mađore trajati između 30 i 40 minuta, a vozilo u kojem se nalazi kovčeg sa papinim telom ići brzinom od oko 10 kilometara na sat.

Na tom putu, povorka će proći kroz drevnu Papsku ulicu i centralnu ulicu Vitorio Emanuele do Trga Venecija, zatim pored Foruma do Koloseuma, kao i pored Lateranske bazilike do Trga Santa Marija Mađore.

___________________________________________________________________________________

Kardinali se vraćaju u baziliku Svetog Petra

Kardinali ustaju sa svojih mesta na Trgu Svetog Petra i vraćaju se u baziliku, dok nosači kovčega idu napred

___________________________________________________________________________________

Čita se pogrebna molitva iz vizantijske liturgije na grčkom

___________________________________________________________________________________

Kardinal Đovani Batista Re blagosilja kovčeg

Nakon podele pričešća, kardinali prizivaju imena desetina katoličkih svetaca, tražeći od njih da se mole za papu Franju.

Zatim će se na grčkom izgovoriti pogrebna molitva iz vizantijske liturgije, a predstavnici Istočnih katoličkih crkava, 23 autonomne crkve koje su odvojene od glavne Rimokatoličke crkve, ali smatraju papu vođom i nalaze se u punoj zajednici sa Rimom.

___________________________________________________________________________________

Molitva na šest jezika, prvi put i na mandarinskom, praćena euharistijskom misom

Italijanski kardinal Đovani Batista Re izrekao je molitvu vernih, poznatu i kao univerzalna molitva, tokom ceremonije sahrane pape Franje u Rimu, a taj trenutak označio je odstupanje od tradicionalnih papskih sahrana, jer je molitva izneta prvi put i na mandarinskom jeziku, nakon čega je usledila euharistijska misa.

Molitva je izrečena na šest jezika - italijanskom, francuskom, arapskom, portugalskom, poljskom i nemačkom, prenosi CNN.

To je prvi put da je mandarinski jezik korišćen na papskoj sahrani, što ima duboko simboličko značenje - tokom svog pontifikata, papa Franja je izražavao želju da poseti Kinu, dok je Vatikan poslednjih godina radio na izgradnji boljih odnosa sa Pekingom.

Pošto nije mogao da poseti Kinu, Franja je 2023. godine umesto toga posetio Mongoliju, gde se susreo sa kineskim katolicima i biskupima.

Takođe, 2022. godine, papa je imenovao Đorđa Marenga za prvog mongolskog kardinala.

Kardinal Marengo biće među onima koji će imenovati Franjinog naslednika u konklavi, koja će početi u danima nakon današnje sahrane.

Nakon molitve počela je euharistijska misa, odnosno proslava Tajne večere, gde je Isus lomio hleb i delio čašu vina sa svojim učenicima.

Tokom mise je pred vernicima simbolično prelomljen hleb.

___________________________________________________________________________________

Završeno čitanje propovedi

Kardinal Đovani Batista Re čitao je propoved u okviru obreda.

Propoved je vrsta komentara i sledi nakon čitanja Svetog pisma.

- Za pokojnog papu Franju, da ga glavni pastir, koji večno živi, primi u svoje kraljevstvo svetla i mira. Pomolimo se Gospodu. Gospode usliši našu molitvu - rekao je.

Kako je pročitao, papa Franja je izabrao da sledi nesebičan put do poslednjeg dana svog zemaljskog života.

___________________________________________________________________________________

Čitaju se Dela apostolska

U toku je pogrebna misa poglavaru Rimokatoličke crkve i čitaju se Dela apostolska, što je ujedino i ključni deo mise kada se čitaju delovi Starog i Novog zaveta.

Ti delovi su čitani na engleskom i španskom jeziku.

Misu predvodi kardinal Đovani Batista RE, koji se ujedino i prvi put obraća vernicima na Trgu svetog Petra.

On neće učestvovati u procesu izbora sledećeg pape, jer ima 91 godinu i smatra se da je previše star da bi učestvovao u konklavi.

Ukoliko su kardinali stariji od 80 godina, nisu u mogućnosti da glasaju.

___________________________________________________________________________________

Himne se čuju sa zvučnika, dok televizijske ekipe zauzimaju pozicije na obodima trga pripremajući se za izveštavanje gledaocima širom sveta, prenosi "Gardijan". Na Trgu je i veliki broj sveštenika, monahinja, mladih katolika, kao i hodočasnika.

Među hodočasnicima su i Rosa Ćirieli i njena prijateljica Pina Sanariko, koje su u Rim stigle iz Taranta u južnoj Italiji još u zoru.

- Papa Franja nam je, dok je bio živ, ulivao nadu. Sada ostaje velika praznina. Otišao je u veoma ružnom trenutku za ceo svet. Bio je jedini koji je glasno pozivao na mir- rekla je Ćirieli.

___________________________________________________________________________________

Širom Rima i iznad italijanske prestonice raspoređeni su moderni odbrambeni i bezbednosni mehanizmi, uključujući oružje protiv dronova, zonu zabrane letova kojom patroliraju borbeni avioni, kao i antiterorističke jedinice i jedinice protiv sabotaže. Pored crkve Svetog Petra i u njenoj okolini patrolira više od 2.000 policajaca, a podržaće ih 400 saobraćajnih policajaca, koji će pomoći pri kretanju diplomatskih konvoja.

___________________________________________________________________________________

Papa Franja biće sahranjen danas u jednoj od takozvanih ''pet papskih bazilika'', Santa Mariji Mađore, u Rimu, gde će telo poglavara Rimokatoličke crkve biti preneto iz bazilike Svetog Petra. Povorka vernika i crkvenih zvaničnika, ali i šefova država, okupiće se na Trgu Svetog Petra u 10 časova, gde će zatim biti održana misa za pokoj duše pape Franje.

Vatikan je saopštio da će sahrani prisustvovati 140 delegacija, uključujući oko 50 šefova država i 10 monarha, prenosi Ansa.