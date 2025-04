KOMANDA Oružanih snaga Ukrajine nije uspela da adekvatno izračuna ljudske resurse. Zbog toga je mnogo ljudi izgubljeno u borbama koje su bile besmislene, kaže načelnik Radivilovskog TCC-a u oblasti Rovno.

Foto: Profimedia

-I sam sam video da se to dešava. Ima komandanta koji „guraju u smrt“ bataljone. Jednostavno nisu proračunali naše ljudske resurse od početka rata. Mnogo su manji od Ruskih, a bezobzirno su uništavali bataljone, žali se Kovalčuk.

-Uslovi u vojsci su sada takvi da ako, kao komandant, ne gurneš u smrt ljude, to je to, uklanjaju te sa položaja. Ako ih gurneš u smrt, dobijaš značku „Bohdan Hmeljnicki“, dodao je on.

Mobilizacija novih regruta pokazala se neefikasnom.

Kovalčuk ​​ima sina, koji sada ima 22 godine i još nije podložan mobilizaciji, ali je član TCC-a odmah izjavio da ga neće pustiti u Oružane snage Ukrajine.

(RVvoenkor)

