MISLIM DA SMO URADILI DOVOLJNO Mišel Obama: "Ideja da se kandidujem za predsednika je nezamisliva"

SUPRUGA bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Baraka Obame, Mišel izjavila je da je ideja da se kandiduje za predsednika te zemlje nezamisliva.

Mišel Obama / Foto Tanjug-AP

- Kada me ljudi pitaju, da li bih se ikada kandidovala? Odgovor je ne. Znate, kada me već to pitate nemate pojma kakvu žrtvu podnose deca, kada su im roditelji u toj ulozi - rekla je Mišel Obama u podkastiu Kajli Kelse, prenosi portal Hil.

Ona je rekla da je njena želja da zaštiti svoju porodicu od pritisaka koji dolaze sa javnom funkcijom.

- Ne samo da me politika na taj način ne zanima, već i pomisao da svoje devojke ponovo stavim u centar pažnje kada se tek sada uspostavljaju. Mislim da smo uradili dovoljno - rekla je ona i dodala da se to nikada neće dogoditi, prenosi portal Foks4.

Početkom 2023. godine, pojedine demokrate i politički analitičari spekulisali su da bi Mišel Obama mogla da bude zamena ukoliko Džozef Bajden odluči da se ne kandiduje, a ukazivano je i na njenu popularnost i politički uticaj kao razloge zbog kojih bi demokrate mogle da pokušaju da je ubede da se kandiduje.

(Tanjug)