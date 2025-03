ZELENSKI PODRŽAO PRIVREMENI PREKID VATRE: "Ukrajina i Rusija mogu postići dogovor"

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski rekao je u utorak da će Ukrajina "podržati" privremeni prekida vatre na energetsku infrastrukturu, nakon pristanka ruskog predsednika Vladimira Putina na ovaj predlog

Sean Kilpatrick/The Canadian Press

Upitan da li je Ukrajina spremna da parira poziciji Moskve i prestane da napada rusku energetsku infrastrukturu, Zelenski je rekao da njegova zemlja i Rusija "mogu postići dogovor da ne udaraju na energetsku infrastrukturu" uz podršku američkog posredovanja.

Ranije je Kremlj saopštio da je Putin pristao na pauzu na period od 30 dana, nakon razgovora sa visokim ulozima između ruskog lidera i njegovog američkog kolege Donalda Trampa, prenosi Si-En-En.

Ali Zelenski je dodao da "Rusija ne može tek tako da napada njihov energetski sektor, a da oni ćute", već da će odgovoriti

- Ali obe strane, Rusija i Ukrajina mogu da prestanu da napadaju energetski sektor, naša strana će to podržati - rekao je on i dodao da je to "deo našeg predloga, o nebu i moru"