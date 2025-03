JUN PUŠTEN IZ ZATVORA: Sud odlučuje o novim izborima

SMENjENI presednik Južne Koreje Jun Suk Jol pušten je iz zatvora, dan nakon što je nalog za njegovo hapšenje ukinuto.

Tanjug/Kim Do-hun/Yonhap/AP

Sud u Seulu je poništio hapšenje kako bi mu se sudilo za pobunu bez pritvora.

Dok je izlazio iz pritvorskog centra, Jun se duboko naklonio svojim pristalicama, mašući i stežući pesnice, dok su podržavaoci uzvikivali njegovo ime i mahali zastavama Južne Koreje i SAD.

On je izjavio da "ceni hrabrost i odluku Centralnog okružnog suda u Seulu da ispravi nezakonitost" prilikom saopštenja koju su objavili njegovi advokati.

Uz zahvalnost svojim pristalicama, on je takođe zamolio one koji štrajkuju glađu zbog njegovog opoziva, da mogu sada to i da obustave.

Jun se suočava sa optužbama za pobunu u vezi sa njegovim proglašenjem vanrednog stanja 3. decembra što je pokrenulo najozbiljniju političku krizu u zemlji još od 80-ih godina prošlog veka.

Ovaj potez je bio pokušaj da se probije zakonodavni zastoj, preuzme vojna vlast i pošalju trupe u Narodnu skuštinu i izborne kancelarije, prenosi Skaj Njuz.

Nakon nekoliko sati, političari su uspeli da prođu kroz blokadu i glasali za ukidanje te mere.

Skuština, koju većim delom čini njegova opozicija, glasala je za opoziv predsednika Juna 14. decembra prošle godine.

Ustavni sud je razmatrao da li da formalno razreši ili vrati Juna na poziciju presednika, te ukoliko sud potvrdi njegov opoziv, nacionalni izbori će biti održani u roku od dva meseca.