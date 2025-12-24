Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BOGATIĆU: Milivoj (70) vozio bicikl, pa ga ubio automobil - Policija na licu mesta

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila jutros oko 6.45 sati u Ulici Sveto polje u Bogatiću poginuo je biciklista Milivoj M. (70).

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je automobil kojim je upravljao B.U. (63) sustigao biciklistu koji se kretao u istom smeru uz desnu ivicu kolovoza i oborio ga na zemlju.

Ekipa hitne pomoći transportovala je povređenog biciklistu u Dom zdravlja u Bogatiću, gde je nesrećni čovek preminuo posle neuspešne reanimacije.

Prema saznanjima, vozač automobila je alkotestiran i nije imao alkohola u krvi.

Uviđaj su obavili pripadnici policije iz Bogatića koji utvrđuju uzrok nesreće.

