RUSI ZAPREPASTILI CEO SVET! Evo šta su uradili kad im je u goste došao tim iz Republike Srpske (VIDEO)
Košarkaši Igokee odigrali su utakmicu trećeg kola takmičenja WIN Line Basket kupa u Rusiji, gde su u Sankt Peterburgu gostovali ekipi Zenita.
Domaći tim je upisao ubedljivu pobedu protiv sastava iz Laktaša rezultatom 103:72, a pažnju javnosti privukao je detalj sa početka susreta, kada je pred početak utakmice intonirana himna Republike Srpske.
Reč je o himni "Moja Republika", koja se od 2008. godine koristi kao himna ovog bh. entiteta. Ustavni sud BiH je pet godina kasnije utvrdio da himna nije neustavna, pod uslovom da se pravilno tumači i koristi.
Tokom intoniranja himne u dvorani u Sankt Peterburgu, ruska publika ju je ispratila aplauzom, dok su se na tribinama mogle videti i ruska zastava, kao i zastava Republike Srpske.
Podsećamo, Ustavni sud BiH je ranije proglasio neustavnom prethodnu himnu Republike Srpske „Bože pravde“, jer je bila isključivo vezana za srpski narod i pravoslavnu veru.
Na parketu je najefikasniji u redovima Zenita bio Levi Rendolf sa 21 poenom, Georgij Žbanov je dodao 19, dok je Luka Šamanić postigao 15 koševa.
