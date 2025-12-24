Košarka

RUSI ZAPREPASTILI CEO SVET! Evo šta su uradili kad im je u goste došao tim iz Republike Srpske (VIDEO)

Новости онлине

24. 12. 2025. u 09:24

Košarkaši Igokee odigrali su utakmicu trećeg kola takmičenja WIN Line Basket kupa u Rusiji, gde su u Sankt Peterburgu gostovali ekipi Zenita.

РУСИ ЗАПРЕПАСТИЛИ ЦЕО СВЕТ! Ево шта су урадили кад им је у госте дошао тим из Републике Српске (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Domaći tim je upisao ubedljivu pobedu protiv sastava iz Laktaša rezultatom 103:72, a pažnju javnosti privukao je detalj sa početka susreta, kada je pred početak utakmice intonirana himna Republike Srpske.

Reč je o himni "Moja Republika", koja se od 2008. godine koristi kao himna ovog bh. entiteta. Ustavni sud BiH je pet godina kasnije utvrdio da himna nije neustavna, pod uslovom da se pravilno tumači i koristi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RTRS (@rtrsvijesti)

Tokom intoniranja himne u dvorani u Sankt Peterburgu, ruska publika ju je ispratila aplauzom, dok su se na tribinama mogle videti i ruska zastava, kao i zastava Republike Srpske.

Podsećamo, Ustavni sud BiH je ranije proglasio neustavnom prethodnu himnu Republike Srpske „Bože pravde“, jer je bila isključivo vezana za srpski narod i pravoslavnu veru.

Na parketu je najefikasniji u redovima Zenita bio Levi Rendolf sa 21 poenom, Georgij Žbanov je dodao 19, dok je Luka Šamanić postigao 15 koševa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAGEDIJA MU JE PROMENILA ŽIVOT: Tramp otkrio zašto nikada u životu nije okusio ALKOHOL
Društvo

0 0

TRAGEDIJA MU JE PROMENILA ŽIVOT: Tramp otkrio zašto nikada u životu nije okusio ALKOHOL

AMERIČKI predsednik Donald Tramp (79) svojevremeno je do detalja objasnio razlog zbog kojeg, za razliku od mnogih svojih prethodnika u Beloj kući, nikada u životu nije konzumirao alkohol. Iako se njegov drugi predsednički mandat nalazi pod lupom javnosti zbog odluka o imigraciji, tarifama i dosijeima Džefrija Epstina, priča o njegovoj apsolutnoj trezvenosti ponovo je privukla pažnju.

23. 12. 2025. u 15:53

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS! Partizan se seli, razlog je - Dinamo Zagreb!

HAOS! Partizan se seli, razlog je - Dinamo Zagreb!