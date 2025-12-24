HUMSKA SE TRESE! Suspendovani ultra talenat iz komšiluka stiže u Partizan?
PARTIZAN je jesenji šampion Srbije, a ako bi i na proleće nastavio ravnopravnu trku sa Crvenom zvezdom moraju što bolje odraditi zimski prelazni rok.
Kako stvari stoje tim iz Humske zainteresovan je za mladog fudbalera Budućnosti iz Podgorice, javlja CG Fudbal.
Fudbaler je meta u ovom zimskom prelaznom roku, a Partizan bi mogao da angažuje jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera u regionu, Lazara Savovića, saznaje CG FUDBAL.
Savović je već dugi niz godina jedan od najperspektivnijih mladih fudbalera u Crnoj Gori, a trenutno je suspendovan od strane Budućnosti zbog toga što nije želio da produži ugovor sa klubom.
Budućnost će pokušati da izvuče maksimalnu finansijsku korist od ovog talenta, jer Savović ima ugovor sa timom iz Podgorice do januara 2027. godine.
