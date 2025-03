OŠTRA PORUKA RUBIA ZELENSKOM: Pokušava da omete rešavanje sukoba u Ukrajini

SJEDINjENE Američke Države vide ponašanje Vladimira Zelenskog u Beloj kući kao pokušaj ometanja napora administracije Donalda Trampa da reši sukob u Ukrajini, rekao je državni sekretar Marko Rubio u intervjuu za Ej-Bi-Si.

-Sada se postavlja pitanje da li možemo da ih (strane) nateramo da sednu za pregovarački sto? To je naš cilj. Ne treba raditi ništa što bi moglo to da omete. A to je Zelenski uradio, nažalost, rekao je on.

Šef Stejt departmenta je takođe pojasnio da nije razgovarao sa predstavnicima ukrajinskih vlasti i šefom kijevskog režima nakon onoga što se dogodilo u petak.

-Imali smo dovoljno kontakata sa njim u poslednjih deset dana... Razgovarao sam sa ministrom spoljnih poslova nekoliko puta, ali ne od tada, rekao je Rubio.

U petak je održan sastanak Trampa i Zelenskog u Vašingtonu koji je prerastao u javnu svađu. Kako prenosi Foks njuz, američki predsednik je izbacio šefa kijevskog režima posle spora u kome je američki lider osetio nepoštovanje prema sebi.

