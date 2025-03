JEDAN RAT SA DVA ZAVRŠETKA: Makron i Stramer kroje stretegiju koju će predočiti Trampu

Suštinski sastanak za Evropu. Tako na Starom kontinentu ocenjuju današnji samit petnaestak šefova država ili vlada u Londonu, s ciljem da se premoste ogromne razlike s Vašingtonom i da se nađe način kako da se suprotstave Moskvi bez pomoći SAD.

Foto: EPA/ LUDOVIC MARIN

Nema govora o tome da se napusti Ukrajina. Evropljani insitraju na ustaljenom diskursu.

- Postoji agresor, to je Rusija, i zemlja koja je napadnuta, a to je Ukrajina. Treba poštovati one koji se od početka bore za dostojanstvo, nezavisnost i bezbednost Evrope – istakao je francuski predsednik Markon.

Slično poručuju i ostali evropski zvaničnici.

- Nikada nećete biti sami – uputila je poruku Ukrajincima predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Glavno je pitanje kako Evropa u ovom trenutku može da pomogne Ukrajini. Jedan od inicijatora londonskog sastanka francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Stramer paralelno kroje svoju strategiju za ukrajinsku krizu, u saglasju sa Zelenskim, odvojeno od Vašingtona i Moskve. Jedan rat tako bi mogao da ima dva završetka, što se do sada u istoriji nije sretalo.

Stramer je naglasio da bi ovoj francusko-britanskoj inicijativi mogle da se pridruže još "zemlja ili dve" iz Evrope, posle čega bi taj plan bio predočen vlastima u Vašingtonu. Uključivao bi i bezbednosne garancije, u slučaju pokušaja nove inavazije.

- Ostaviti Ukrajinu bez garancija bezbednosti, to bi omogućilo Rusiji, bez tampn zone, da proguta Moldaviju i stigne na granice s Rumunijom – poručio je Makron.

Tokom kriznog samita na stolu su se našli zahtevi za mnogo novca i političke volje. Makron se zalaže za masivna ulaganja, priča se o više stotina milijardi evra i o tome ko će i koliko dati, u situaciji kada je Evropa već prezadužena. Skicira se tako dalji nastavak pomoći Ukrajini, u trenutku kada Vašington želi da zaustavi rat.

Londonski skup ujedno je uvod u vanredni samit EU koji će u četvrtak biti održan u Briselu, na kome se očekuju konkretne odluke.